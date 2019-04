Após críticas, Joe Biden promete mais atenção no contato com mulheres

O ex-vice-presidente dos Estados Unidos Joe Biden, provável pré-candidato democrata à Casa Branca, disse nesta quarta-feira que terá mais atenção no contato físico, após ser criticado por várias mulheres.

"As normas sociais estão mudando, entendo isto e escutei o que estas mulheres estão dizendo", declarou Biden, 76 anos, em sua conta no Twitter.

"Para mim, a política sempre foi ter conexões, mas terei mais consciência em respeitar o espaço pessoal no futuro".

"Esta é a minha responsabilidade e vou fazer isto", prometeu Biden, que no momento analisa se apresentará sua candidatura à indicação do Partido Democrata à Casa Branca nas eleições de 2020.

Na semana passada, duas mulheres afirmaram publicamente que Biden as tocou de maneira imprópria há alguns anos. "Não teve intuito sexual, mas segurou a minha cabeça", revelou Amy Lappos ao jornal Hartford Courant de Connecticut sobre um incidente em um evento político para arrecadar fundos em 2009.

A ex-legisladora pelo estado de Nevada Lucy Flores também ficou incomodada quando Biden lhe deu um "beijo grande e lento" na cabeça enquanto ela esperava para subir em um palanque durante um comício realizado há cinco anos.

Abraço

Outras duas mulheres falaram com o The New York Times de momentos embaraçosos junto com o ex-vice-presidente de Barack Obama. Caitlyn Caruso mencionou uma mão na coxa e um "abraço longo demais" durante um debate sobre violência sexual na Universidade de Nevada em 2016, quando tinha 19 anos.

A escritora DJ Hill, de 59 anos, disse que ficou "muito envergonhada" ao sentir que a mão de Biden descia por suas costas quando tiraram uma foto deles em uma reunião de arrecadação de fundos em 2012 em Minneapolis.

Esta polêmica chega em um momento ruim para Biden, que já é o favorito para ganhar a indicação democrata e desafiar Donald Trump nas eleições do ano que vem, embora ainda não tenha se lançado oficialmente como candidato.

"Sempre tento criar uma relação humana, dou a mão, abraço as pessoas, pego homens e mulheres pelos ombros e lhes digo: 'você consegue fazer isso'", diz em um vídeo que acompanha sua mensagem no Twitter.

A equipe de Biden denunciou uma campanha de "calúnias e manipulações" após a difusão de imagens em situações que podem parecer inapropriadas com as mulheres, geralmente em eventos públicos.

Também recebeu o apoio de várias mulheres, entre elas a atriz e musa do movimento #MeToo Alyssa Milano.