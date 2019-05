Após atentados, tiroteio mata 15 na costa leste do Sri Lanka

Os corpos de 15 pessoas, incluindo seis crianças, foram descobertos no local de um violento tiroteio noturno na costa leste do Sri Lanka, disse um porta-voz militar no sábado (27). O fato aconteceu seis dias depois de uma série de ataques suicidas que mataram mais de 250 pessoas no país.

A troca de tiros entre tropas do governo e supostos militantes islâmicos começou na sexta-feira (26) à noite em Ampara, ao sul da cidade de Batticaloa, local de uma das explosões de domingo de Páscoa (21) em hotéis e igrejas de luxo.

A polícia e os militares haviam dito anteriormente que quatro homens armados e um civil foram mortos no tiroteio. Os 15 corpos foram encontrados pela manhã durante as operações de limpeza do local, um suposto esconderijo de integrantes do Estado Islâmico.

Enquanto cristãos se reuniam para celebrar a missa de Páscoa no Sri Lanka no domingo passado, uma série de explosões em igrejas e hotéis de luxo deixou centenas de mortos e feridos, no mais violento ataque no país desde o fim da guerra civil há dez anos. O Estado Islâmico reivindicou a autoria dos atentados.