Alberto Fernández responde carta do ex-presidente Lula

O presidente eleito da Argentina, Alberto Fernández, agradeceu em sua rede social a carta enviada pelo ex-presidente brasileiro Luis Inácio Lula da Silva. "As palavras de meu amigo Lula me emocionam. Como diz em sua carta, junto à Cristina Kirchner recuperaremos aos poucos nossos laços de fraternidade e respeito. Aproveito para reclamar por sua liberdade e para enviar uma saudação a todo o povo irmão do Brasil".

Na carta, assinada por Lula no dia 29, dois dias depois da eleição, Lula agradece "de coração a solidariedade que vocês têm demonstrado a mim e ao povo brasileiro", e deseja que ele e Cristina "façam uma boa governança e cuidem com muito carinho dos nossos irmãos e irmãs argentinas".

A mensagem de Alberto Fernández é uma alfinetada em Jair Bolsonaro, que se recusou a cumprimenta-lo pela vitória e afirmou que "os argentinos escolheram mal". As relações entre ambos já começaram estremecidas, quando durante a campanha, Bolsonaro apoiou abertamente a Macri. Agora, depois de eleito o kirchnerista, Bolsonaro chegou a ameaçar com a expulsão da Argentina do Mercosul.