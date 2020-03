Água virou vinho: italianos são surpreendidos com bebida alcoólica saindo em torneiras

Moradores da pequena cidade italiana Settecani, na comuna Castelvetro, no norte da Itália, presenciaram uma situação inusitada ao usar as torneiras de suas casas: assim como no milagre de Jesus, ao invés de receber água ao abrir a válvula, eles recebram vinho.

A bebida é da marca italiana Lambrusco Grasparossa e, segundo a agência de notícias italiana Ansa, chegou aos canos das residências por causa de uma falha em uma válvula do reservatório da empresa de vinho, provocando, assim, o vazamento para o sistema de saneamento local.

O prefeito de Castelvetro, Fabio Franceschini, explicou à Ansa que a conexão do encanamento da vinícula ao aqueduto "geralmente é usada para deixar a água entrar na lavagem do contêiner". Vídeo sobre a situação repercutiu pelas redes sociais e, diferente dos casos recentes de contaminação da água no Rio de Janeiro, internautas comentaram com bom humor.

Questo è il sogno di ognuno di noi appassionati di #lambrusco: vino che sgorga dal rubinetto... i magici scorci di #castelvetro, non a caso tra i borghi più belli d’Italia pic.twitter.com/ERtxhUYWtZ — Francesco Dondi (@FrancescoDondi) March 4, 2020

"Esse é o sonho de cada um de nós apaixonados pelo Lambrusco: vinho que sai da torneira... Os vislumbres mágicos de Castelvetro, não surpreendentemente entre as mais belas aldeias da Itália", brincou um morador da cidade, pela sua conta no Twitter.

De acordo com a prefeitura, por meio do Facebook, o problema foi resolvido e o abastecimento habitual foi restabelecido."Eu acho que os cidadãos riram muito da situação. Certamente não é algo que acontece todos os dias", disse Fabio Franceschini.