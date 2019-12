Agricultora faz moletons para suas vacas entrarem no clima natalino; confira imagens

Época para comer e beber muito, aproveitar a família e, claro, se tivermos sorte, ganhar muitos presentes; o Natal vem deixando muita gente ansiosa. Mas se você ainda não está se sentindo festivo, não se preocupe. Essas vacas da ilha de Jersey, no Reino Unido, vestidas com blusas de Natal, devem lhe ajudar a entrar no clima.

A agricultora Becky Houzé fez o importante trabalho de vestir um rebanho de vacas Jersey em camisas de Natal.

Becky Houzé é produtora de leite e diz ser amiga de suas vacas Reprodução

As vaquinhas chamadas Carol, Holly, Mary, Noelle e Mariah Dairy posaram para fotos usando suas roupas mais festivas e mastigando grama.

A sessão de fotos não é apenas para celebrar o Natal, mas para chamar a atenção para a raça de vacas de Jersey e todos os produtos lácteos que são produzidos por lá.

Vaquinha Holly comendo seu almoço Reprodução

A fazendeira e produtora de leite Becky Houzé diz: "Adoramos o Natal na fazenda. Se eu pudesse, já tocaria canções de Natal a partir de outubro!"

Os moletons ajudam os animais a se protegerem do frio do final do ano Reprodução

"Este ano, aproveitamos a oportunidade de lançar um visual totalmente novo para as meninas, para ajudar a entrar no espírito festivo, criando esses moletons de Natal iguais", disse Becky. E completa, "Com apenas 15 dias para o Papai Noel chegar à cidade, definitivamente já temos a sensação de está chegando o Natal".