Agência espacial da Índia perde contato com sonda que deveria pousar na Lua

A agência espacial da Índia informou que perdeu a comunicação com sua sonda pouco antes do horário em que o aparelho deveria pousar perto do polo sul da Lua.

"A descida de Vikram estava em andamento conforme o planejado e foi observado um desempenho normal", disse o presidente da Organização Indiana de Pesquisa Espacial (ISRO), K. Sivan, na sala de controle da cidade de Bangalore.

"Posteriormente, a comunicação da sonda com a estação terrestre foi perdida. Os dados estão sendo analisados", afirmou.

O primeiro-ministro do País, Narendra Modi, que foi ao centro espacial de Bangalore para acompanhar o pouso, disse aos cientistas após o anúncio de Sivan que o que eles "fizeram (até agora) não é um pequeno avanço".

"Altos e baixos acontecem na vida. Seu trabalho duro nos ensinou muito e toda a nação tem orgulho de vocês", acrescentou.

"Se a comunicação (com a sonda) retornar... vamos torcer pelo melhor... Nossa jornada continuará. Sejam fortes. Eu estou com vocês", concluiu Modi.

A Índia trabalha para ser o quarto País (depois dos Estados Unidos, Rússia e China) a pousar com sucesso na Lua.

O País inclusive deseja ser o primeiro a pousar no polo sul da Lua, uma região que a ISRO afirma ser "completamente inexplorada".