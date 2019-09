Agência da ONU confirma que Irã instalou novas centrífugas

A agência para controle nuclear da Organização das Nações Unidas (ONU) confirmou hoje que o Irã se prepara para usar centrífugas mais avançadas, desrespeitando mais um dos termos de seu acordo nuclear com potências globais.

O Irã já havia anunciado planos de tomar a iniciativa, em sua última violação do acordo de 2015, à medida que pressiona signatários europeus a encontrar uma forma de manter embarques de petróleo e aliviar o impacto de sanções dos Estados Unidos sobre a economia iraniana.

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) diz que inspetores seus constataram a instalação de novas centrifugas durante inspeções realizadas no fim de semana. Os EUA se retiraram do acordo nuclear com o Irã no ano passado. Os demais signatários do pacto são Reino Unido, França, Alemanha China e Rússia. Fonte: Associated Press.