África tem mais de 40 mil casos de infecção por novo coronavírus

A África contabiliza mais de 40 mil casos de infecção por coronavírus, de acordo com o Centro Africano para Prevenção e Controle de Doenças. O número de mortes por covid-19 em todo o continente supera 1,6 mil.

Segundo a instituição, quase todos os países da região registram ao menos um óbito, com exceção do pequeno e montanhoso Lesoto, localizado dentro do território sul-africano.

Segundo dados da Johns Hopkins University, o país com maior registro de vítimas fatais é a Argélia, com 453 mortes e 4.154 casos confirmados de infecção. Egito registrou 406 óbitos e 5.895 casos, Marrocos tem 172 mortes e 4.687 infecções confirmadas. A África do Sul reportou 116 mortes e 5.951 casos.