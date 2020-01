Adolescente indiana ostenta recorde de cabelo mais longo mundo, de 190 cm

Nilanshi Patel, uma indiana de 17 anos, conservou seu recorde como a adolescente com o cabelo mais longo do mundo, com uma medida de 190 centímetros.

A jovem, que vive na pequena cidade de Modasa, no estado de Gujarat (oeste da Índia), voltou a obter em 2019 seu certificado Guinness, melhorando seu recorde anterior de 170,5 centímetros estabelecido em dezembro de 2018.

Orgulhoso, seu pai considera que o cabelo moreno e sedoso de sua filha lhe permitiu passar de ser uma curiosidade local a uma celebridade internacional.

Foto: AFP

Apelidada de "Rapunzel" por seus amigos e colegas de escola, em referência à princesa de cabelos longos de um conto dos irmãos Grimm, Nilanshi Patel não vai ao cabeleireiro há 11 anos.

"Aos seis anos, tive uma experiência muito ruim em um salão de beleza local", conta à AFP.

Jovem exibe seus certificados do Guiness Foto: AFP

"Desde então, tenho muita apreensão quando se trata de cortar meu cabelo. Meus pais aceitaram minha decisão, e agora meus cabelos se tornaram meu amuleto da sorte", acrescentou.

A jovem indiana precisa usar sapatos de salto para evitar que seus cabelos arrastem demais no chão. Ela trata do cabelo como qualquer menina de sua idade, mas precisa da ajuda de sua mãe.

"Faço o que todas as adolescentes fazem. Lavo o cabelo uma vez e passo óleo uma ou duas vezes por semana", explica a jovem, que quer ser engenheira. Ela seca as madeixas ao sol, ou com secador.

Foto: AFP

"Geralmente, faço uma trança. Mas, para jogar ou em alguma ocasiões, amarro em coques. A única hora que tenho problemas é para nadar", garantiu.