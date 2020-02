Acidente com avião que se partiu em três após sair de pista na Turquia deixa 3 mortos e 179 feridos

Três pessoas morreram e 179 pessoas ficaram feridas num acidente com um avião comercial que pegou fogo depois de sair da pista ao aterrissar na cidade turca de Istambul nesta quarta-feira (5). Informações anteriores indicavam que o acidente havia deixado 157 feridos e um morto.

O ministro da Saúde da Turquia, Fahrettin Koca, declarou à imprensa que as três vítimas mortais eram turcas.

O acidente ocorreu quando o Boeing 737 da companhia Pegasus Airlines, procedente da cidade turca de Esmirna, estava pousando no aeroporto Sabiha Gokcen, nos arredores de Istambul, e foi vítima de ventos e chuva fortes, o que o levou a sair da pista, segundo imagens da televisão.

Incêndio a bordo

A parte da frente da fuselagem, compreendendo o cockpit e as primeiras filas, separou-se do resto da aeronave. Uma segunda fissura era visível no terço traseiro da aeronave, nas últimas dez filas e a cauda do aparelho. Houve um incêndio a bordo, que foi controlado pelos bombeiros.

A maioria dos passageiros conseguiu deixar o avião por seus próprios meios, usando uma escada na parte de trás ou andando nas asas da aeronave.