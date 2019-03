Onda de ataques atinge cidade holandesa e deixa três mortos; atirador é preso

Após o massacre de 50 pessoas em duas mesquitas cometido por um supremacista branco, na sexta-feira passada, em Christchurch, na Nova Zelândia, o mundo voltou, nesta segunda-feira, a ser assombrado pelo terror. Desta vez, a notícia veio da Europa. Na cidade holandesa de Utrecht, o turco Gokmen Tanis, de 37 anos, abriu fogo, ontem, em um Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) do centro desta cidade, uma das mais importantes do país. Três pessoas morreram e cinco ficaram feridas.

As autoridades afirmaram que provavelmente o ataque teve uma motivação terrorista, mas que “não podiam descartar” outros motivos, como uma disputa familiar. De acordo com a imprensa turca, a família de Gokmen Tanis é de Yozgat, no centro da Turquia.

Todos os partidos políticos da Holanda suspenderam suas atividades de campanha a dois dias das eleições locais que vão determinar a composição do futuro Senado.

O primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, declarou que um ato de terrorismo é um ataque à civilização, à sociedade tolerante e aberta. “Há apenas uma resposta, a de que nosso Estado de Direito e nossa democracia são mais fortes do que o fanatismo e a violência”, declarou ele. “Não vamos ceder à intolerância, jamais”, acrescentou.

No local do ataque, perto da ponte 24 de Outubro, uma vítima foi coberta com um lençol e ficou na pista entre dois vagões. Os arredores foram cercados pela polícia.

Uma testemunha relatou ter visto uma mulher sair do VLT correndo, com sangue nas mãos e nas roupas antes de cair no chão. A segurança foi reforçada nos principais edifícios e aeroportos da Holanda, incluindo Amsterdã-Schiphol, após o tiroteio em Utrecht.

Outros casos

A Holanda tem estado relativamente protegida da onda de ataques que atingiu seus vizinhos nos últimos anos, apesar de várias ameaças recentes.

Em agosto do ano passado, um residente afegão de 19 anos de idade na Alemanha esfaqueou e feriu dois turistas americanos na Estação Central de Amsterdã antes de ser baleado pela Polícia.

Em setembro , as autoridades prenderam sete pessoas e disseram ter frustrado um “grande atentado” na Holanda. Naquela ocasião, eles apreenderam uma grande quantidade de material para fazer bombas. Os homens foram presos nas cidades de Arnhem e Weert.

Em junho de 2018, duas pessoas foram presas quando supostamente estavam para cometer ataques contra uma ponte icônica.

Pai do atirador

O pai do suspeito do tiroteio em VLT disse que quer que seu filho seja "punido" se realmente for o autor do ataque. "Não tenho contato com meu filho há 11 anos", disse Mehmet Tanis

Presidente turco

Segundo o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, os serviços de inteligência de seu país também investigam o ataque