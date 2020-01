OMS evita tratar novo vírus como emergência global após 18 mortes

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, ontem, que "não é hora" de declarar o coronavírus como emergência global. No total, quase 600 pessoas estão contaminadas, principalmente em território chinês. O vírus causou 18 mortes, todas na China, a imensa maioria delas em Wuhan ou em sua província, Hubei.

Os casos mais graves da nova doença podem evoluir para pneumonia e síndrome respiratória aguda grave ou causar insuficiência renal. Os sintomas incluem febre alta, tosse, dificuldade para respirar e lesões pulmonares. "Não se equivoquem, é uma emergência na China. Mas ainda não é uma emergência sanitária mundial. Pode se tornar", disse o diretor da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Para a OMS, a China tomou medidas apropriadas para limitar a propagação do coronavírus em Wuhan, onde foram registrados os primeiros casos, e em outras cidades.

Questionados por jornalistas, os especialistas disseram que não analisaram o surto sob um ponto de vista político. Cada país, portanto, deve tomar as medidas que julgar adequadas para evitar a entrada e a difusão do coronavírus.

Segundo o comitê, a comunidade global deve ficar alerta para o "potencial avanço da epidemia". Para evitá-la, é preciso investir em medidas preventivas que evitaram o surto de outros coronavírus - entre elas, a higiene pessoal.

Nos últimos 10 anos, a OMS declarou o título de emergência global para saúde em apenas cinco ocasiões - epidemia do vírus H1N1 (2009), ebola na África Ocidental (2013-2016), poliomielite (2014), vírus zika (2016) e surto de ebola na República Democrática do Congo (2019).

Além da China, incluindo Hong Kong e Macau e o território de Taiwan, reivindicado por Pequim, os casos foram registrados na Tailândia, Japão, Coreia do Sul, Singapura e EUA. Um caso suspeito foi identificado no México.

Brasil

No Brasil, o Ministério da Saúde instalou um Centro de Operações de Emergência para tratar do surto. Cinco casos suspeitos de síndromes respiratórias foram noticiados no País, mas nenhum se enquadrou na definição do vírus chinês.

Aeroportos como o de Sydney (Austrália) e o de Heathrow, em Londres (Reino Unido) instalaram áreas de desembarque exclusivas para voos vindos de regiões afetadas pela doença.

Na China, quase 1.400 pessoas estão sob observação e 634 pessoas tiveram infecções confirmadas.

Cobras e morcegos

Um estudo publicado no "Journal of Medical Virology" indicou que a nova cepa do coronavírus que surgiu em Wuhan, pode ter sido transmitida para o homem pela carne de cobra e de morcego.

A cobra é um predador do morcego, e a carne de ambos é consumida na China.

A equipe de cientistas comparou o genoma de cinco amostras do novo vírus com 217 vírus parecidos coletados em várias espécies.

A conclusão é que uma proteína do vírus teria sido alterada de forma a se ligar aos receptores das células hospedeiras de uma espécie de cobra e de morcego. As espécies de cobra e morcego que seriam possíveis hospedeiras não foram especificadas pelo estudo.

A cobra e morcego são iguarias na China. O morcego silvestre é consumido em sopas.

Estados descartam

O Ministério da Saúde informou, ontem, que já descartou a suspeita de casos de coronavírus em cinco unidades da federação (Distrito Federal, Minas Gerais, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul ), pois não se enquadram nos critérios estabelecidos pela OMS para diagnosticar a doença.

Portos e aeroportos

O Governo Bolsonaro notificou aeroportos, portos e fronteiras, via Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), para que adotem medidas de prevenção da entrada do vírus. O Governo também monitora pessoas que viajaram para áreas de transmissão.