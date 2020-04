Líderes mundiais com reação mais rápida contra Covid-19 melhoram aprovação popular

O impacto político da pandemia do novo coronavírus na imagem dos principais líderes mundiais começou a ser calculado. Um estudo realizado pela consultoria norte-americana Morning Consult, sediada em Washington D.C., comparou a evolução das taxas de aprovação de dez chefes de Governo desde o início do surto da Covid-19, na China, na virada do ano. Os números mostram que presidentes e primeiros-ministros que se apressaram em enfrentar a crise de saúde pública tiveram um melhor desempenho de popularidade, enquanto aqueles que demoraram em reconhecer a gravidade do problema sofreram as maiores quedas.

Divulgada, nesta terça-feira, pelo site da prestigiada revista britânica “The Economist”, o levantamento apontou os líderes do Brasil e do Japão como os principais “perdedores” de aprovação popular na gestão da crise da Covid-19. Desde janeiro, eles sofreram desgaste com a gestão da crise de saúde.

No começo da pandemia, o presidente Jair Bolsonaro minimizou a gravidade da doença provocada pelo novo coronavírus, tratando como uma “gripezinha” e rejeitou medidas de confinamento, perdendo popularidade para o então-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, demitido na semana passada.

Para substituí-lo, Bolsonaro escolheu o oncologista Nelson Teich, com quem acordou uma reabertura gradativa da economia.

“Bolsonaro demitiu Mandetta porque ele ganhou projeção política. A tensão vai só aumentar com governadores e o Congresso, além do Supremo”, avaliou o analista Vinícius Oliveira, cientista político e pesquisador da Universidade de São Paulo (USP).

Japão

Já o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, foi criticado, no início da crise, por uma gestão passiva demais. Ele só declarou estado de emergência no começo de abril, enquanto os primeiros contágios no arquipélago foram registrados em janeiro. Abe enfrentou ainda o desgaste do adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio, deste ano para 2021.

O evento era uma grande aposta para simbolizar a reconstrução de seu país, depois do terremoto, o devastador tsunami e a catástrofe nuclear de Fukushima, em 2011. Abe também foi muito questionado pela gestão da crise com o cruzeiro Diamond Princess, que atracou perto de Tóquio com quase 700 pessoas contaminadas com o coronavírus.

A nuvem escura que surge no horizonte de Abe é a crise econômica esperada pós-pandemia de coronavírus.

Alemanha

Entre os “vencedores” no enfrentamento da Covid-19, a chanceler alemã Angela Merkel saiu fortalecida graças à boa gestão da crise. O país mais rico da Europa foi menos afetado que alguns vizinhos europeus.

Com fama de discreta nos momentos de crise, a ponto de ser acusada de inércia, ela surpreendeu ao aumentar o número de entrevistas coletivas para explicar detalhadamente as medidas de confinamento. A chanceler também conquistou a simpatia dos compatriotas ao anunciar que entraria em quarentena após encontrar um médico que contraiu a doença.

EUA

Já o presidente dos EUA, Donald Trump, exibiu um desempenho fraco, na comparação, por exemplo, com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, o único líder de potência a contrair o vírus, e o premiê australiano, Scott Morrison, que logo fechou suas fronteiras aos estrangeiros e decretou quarentena.

O presidente francês, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, também recuperam suas taxas de aprovação com a pandemia, tomando medidas rígidas contra o vírus.

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, também foi elogiado pelo fato de o país ter decretado o confinamento, apesar do número relativamente pequeno de casos.

Imigração Suspensa

Donald Trump disse que vai suspender, por 60 dias, a imigração aos EUA para proteger empregos. O endurecimento de sua cruzada anti-imigração visa agradar seus simpatizantes com vistas às eleições presidenciais de novembro.

Papa e Macron

O presidente francês, Emmanuel Macron, e o papa Francisco constataram, nesta terça, que têm "muitas convergências" sobre as respostas à pandemia, particularmente sobre a redução da dívida dos países mais pobres, informou o Palácio do Eliseu. Durante conversa de 45 minutos por telefone, o papa "elogiou as iniciativas construtivas" adotadas pela França.