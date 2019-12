Johnson pede que as feridas do Brexit sejam fechadas após vitória

O primeiro-ministro britânico Boris Johnson pediu a seus concidadãos, ontem, que "fechem as feridas" criadas pelo Brexit, em uma mensagem à nação, um dia após sua vitória esmagadora nas eleições.

O Partido Conservador teve a maioria absoluta de 365 deputados em uma câmara com 650 cadeiras, de acordo com os resultados finais anunciados ontem. A principal força de oposição, o Partido Trabalhista, obteve 203 assentos.

"Vou acabar com todas estas bobagens e vamos fazer (o Brexit) a tempo, em 31 de janeiro, sem 'sim', sem 'mas', sem 'talvez'", afirmou um Boris Johnson eufórico antes de um encontro com a rainha Elizabeth II, no Palácio de Buckingham, para receber a missão de formar o governo.

No poder desde julho, mas em minoria no Parlamento, o carismático e controverso primeiro-ministro apostou na convocação de eleições antecipadas em dezembro, um mês escuro e frio, pouco propício para levar os britânicos às urnas. Foi uma aposta arriscada, que ele venceu.

As reações variavam após a vitória, do entusiasmo de Donald Trump à expectativa prudente de outros, e o alívio de muitos por acabar com a incerteza do Brexit.

No primeiro dia após vitória esmagadora nas eleições, Boris Johnson se dirigiu ao eleitorado que não o apoia na decisão sobre o Brexit, pedindo que "virem a página e fechem as feridas"