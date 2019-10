Isenção de visto para China pode favorecer turismo cearense

A isenção de visto para entrar no Brasil para cidadãos chineses, anunciada, ontem, pelo presidente Jair Bolsonaro em Pequim, pode beneficiar estados que dependem e investem no turismo, como o Ceará. A avaliação é do ex-presidente da Sociedade Consular do Ceará, José Maria Zanocchi, que é cônsul honorário do Uruguai em Fortaleza.

"A medida é benéfica, pois traz dividendos e gera novas possibilidades de negócios", analisa Zanocchi.

A princípio, não haverá reciprocidade, ou seja, a China não retirou a exigência de visto dos brasileiros, observa o cônsul. Desde junho, a medida já vigora para cidadãos dos EUA, Japão, Austrália e Canadá. O próximo país da lista deve ser a Índia.

A China possui uma população de cerca de 1,39 bilhão de pessoas. Hoje os chineses que querem viajar precisam recorrer a um dos três consulados que o Brasil tem na China, localizados em Pequim, Xangai e Cantão.

José Maria Zanocchi vê isenção como benéfica Foto: JL Rosa

Reciprocidade

Para Zanocchi, a isenção pode ser o primeiro passo para melhorar as relações entre os dois países. "O Brasil ainda é um país muito isolado. A isenção é um sacrifício necessário para se abrir mais o mercado e criar oportunidades de novos negócios", afirma o ex-presidente da Sociedade Consular do Ceará.

Na sua avaliação, o Itamaraty, na gestão de Bolsonaro, tem "relativizado" o princípio da reciprocidade, tão caro no passado na política externa, adotando, neste ano, uma postura mais pragmática na concessão de isenções de visto para diversos países com potencial de envio de mais visitantes para destinos turísticos do Brasil.

"Não é só o turismo de lazer que traz dividendos, mas o de negócios também. Os executivos precisam viajar, conhecer os lugares. A isenção do visto pode melhorar os pífios números do turismo brasileiro", analisa Zanocchi.

No Ceará, o turista estrangeiro é um dos principais focos do setor. O Aeroporto de Fortaleza recebeu 99% mais estrangeiros no primeiro semestre do ano.

O número fez do Ceará o Estado com o maior aumento na quantidade de passageiros estrangeiros. Foram 129,4 mil visitantes internacionais em voos diretos, transformando Fortaleza na maior porta de entrada de turistas estrangeiros do Nordeste.

Prazos

Já o ministro das Relações Exteriores, o chanceler Ernesto Araújo, ainda não definiu um prazo para o início da isenção do visto aos chineses. Ontem, Bolsonaro se reuniu em Pequim com presidentes de grandes companhias chinesas. A China é o maior parceiro comercial do Brasil. De janeiro a setembro, o intercâmbio comercial entre os dois países somou US$ 72,8 bilhões.