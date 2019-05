Golfinho desesperado com sacola de plástico viraliza entre ambientalistas; veja

Mais de 1 milhão de animais marinhos, como golfinhos, peixes, tubarões e tartarugas, morre todo ano devido ao lixo plástico nos oceanos. Estima-se que mais de 100 milhões de toneladas de plástico poluem os mares do Planeta. Para denunciar essa degradação, ambientalistas do mundo inteiro estão viralizando, nas redes sociais, um trecho do curta-metragem "O Último Canudo", do estudante americano de cinema Julian Jordan, que mostra um golfinho desesperado para se livrar de uma sacola de plástico.

Um golfinho tenta desesperadamente se livrar de uma sacola de plástico. A imagem do curta-metragem "O Último Canudo", faz parte de uma campanha de ambientalistas para denunciar a poluição dos mares por lixo plástico #DiáriodoNordeste pic.twitter.com/tYAoj9uL9F — Diário do Nordeste (@diarioonline) 3 de maio de 2019

Páginas no Instagram, como o Saving The Waves (Salvando as Ondas) e Save The Reef (Salvando os Recifes) compartilham as imagens da aflição do mamífero marinho. No dia 8 de junho, no Dia Mundial dos Oceanos, será lançado um documentário pela Save The Reef para alertar sobre os danos da poluição dos mares. Os ambientalistas querem lançar ainda uma campanha nas redes sociais pedindo o fim da poluição do plástico nos oceanos.