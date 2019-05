Extrema direita se reúne para fortalecer aliança na Europa

Milhares de simpatizantes dos partidos nacionalistas e xenófobos, liderados pelo líder italiano Matteo Salvini, a francesa Marine Le Pen e o holandês Geer Wilders, se reuniram ontem (18), em Milão, para fortalecer seus laços com o objetivo de conquistar a União Europeia (UE).

"Não se trata de extrema direita, mas de um sentimento comum. Os extremistas são aqueles que governaram a Europa nos últimos 20 anos", declarou Salvini no palco.

Faltando uma semana para as eleições europeias, Salvini e sua principal aliada, Marine Le Pen, líder do Rassemblement National (RN, ex-Frente Nacional), tentam construir uma aliança com cerca de 12 formações para se tornar a principal força política no Parlamento Europeu.

A grande manifestação contou com a participação de delegações da Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Dinamarca, Eslováquia, Estônia, Finlândia, França, Holanda e República Tcheca.

A internacional ultraconservadora está, no entanto, muito dividida, porque entre suas formações existem grandes divergências sobre questões como orçamento ou a distribuição dos migrantes na UE.

Instabilidade

A renúncia, neste sábado, do vice-chanceler austríaco Heinz-Christian Strache, sob suspeita de corrupção, também caiu como uma ducha fria e compromete a imagem da extrema direita europeia.

O principal objetivo é assegurar que o grupo Europa das Nações e das Liberdades (ENL) se torne a terceira força do Parlamento Europeu contra movimentos considerados mais liberais.