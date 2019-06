EUA discutem crise com Irã com aliados no Oriente Médio

O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, disse, neste domingo, que visitará a Arábia Saudita e os Emirados Árabes para conversar sobre a crise provocada pela derrubada de um drone americano pelo Irã. É um sinal de que os EUA querem ganhar tempo com diplomacia e buscar apoios para lidar com o risco de um confronto militar.

"Vamos conversar com eles sobre como nos certificaremos de que todos estamos estrategicamente alinhados e como podemos construir uma coalizão global" ante o Irã, disse a jornalistas antes de partir de Washington.

Na última quinta-feira, o Irã derrubou um Global Hawk americano, alegando que o drone havia invadido seu espaço aéreo perto do estratégico Estreito de Ormuz, o que Washington nega.

O presidente americano Donald Trump revelou no dia seguinte que cancelou na última hora um ataque militar contra o Irã, alegando que o mesmo seria uma resposta desproporcional à destruição do drone por Teerã, que advertiu que qualquer ataque prejudicaria os interesses de Washington e seus aliados no Oriente Médio.

Pompeo disse que fará escalas na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes - que chamou de "grandes aliados no desafio que o Irã representa" - a caminho da Índia, onde ele começa uma visita nesta terça. O secretário de Estado também falou de um mapa divulgado por Teerã com o qual buscou demonstrar que o drone havia entrado em seu espaço aéreo.

"Esse mapa infantil que o ministro das Relações Exteriores (Mohammad Javad) Zarif divulgou contrasta com a excelência e profissionalismo dos serviços militares e de inteligência americanos".

ONU

Já o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, disse que é essencial evitar "qualquer forma de escalada' das tensões entre EUA e Irã. "O mundo não pode permitir um grande confronto no Golfo", disse.

Os EUA convocaram uma reunião do Conselho de Segurança da ONU nesta segunda. A imprensa americana garante que os EUA fizeram ataques cibernéticos contra sistemas de lançamento de mísseis e uma rede de espionagem do Irã na última semana.