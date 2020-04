Desistência de socialista abre caminho para vice de Obama nos EUA

Ao abandonar, nesta quarta-feira, a disputa pela indicação presidencial democrata na eleição norte-americana de novembro, Bernie Sanders abriu caminho para o rival Joe Biden evitar a reeleição do republicano Donald Trump em novembro.

Sanders, senador de 78 anos que se define como "socialista democrático", disse que encerra sua campanha, mas não sua "luta pela justiça", e prometeu apoio ao moderado Biden para derrotar Trump, que ele definiu como "presidente mais perigoso na história americana moderna".

"Cheguei à conclusão de que essa batalha pela indicação democrata não será bem-sucedida", disse Sanders, em mensagem transmitida pela internet de seu confinamento em casa em Vermont devido à pandemia do novo coronavírus, observando que Biden "será o candidato".

Ele acrescentou: "Parabenizo Joe Biden, um homem muito decente, com quem trabalharei para promover nossas ideias progressistas".

'Revolução'

Em sua segunda tentativa de conquistar a indicação do partido para concorrer à presidência dos EUA após ser derrotado por Hillary Clinton em 2016, Sanders defendeu uma "revolução" para resolver o que ele considera problemas estruturais de desigualdade no país e defendeu, entre outras mudanças, um sistema de atendimento médico universal e um salário mínimo de US$ 15 por hora.

Sanders disse que continuará lutando por essas propostas, que muitos legisladores democratas adotaram.

"Embora o caminho possa ser mais lento agora, vamos mudar esta nação", afirmou, depois de pedir aos seus apoiadores que continuem trabalhando para conseguir "o maior número possível de delegados na convenção democrata", onde poderão "exercer influência significativa sobre a plataforma do partido".

Coronavírus

A convenção nacional democrata, adiada para a semana de 17 de agosto devido à crise de saúde, terá que nomear oficialmente o candidato do partido que enfrentará Trump em 3 de novembro.

Desde o início das prévias em 3 de fevereiro, Sanders conquistou 914 delegados, contra 1.217 de Biden. São necessários pelo menos 1.991 para obter a indicação.

"Agora é a hora de reunir nosso suposto candidato. É hora de cumprir a missão e levar Joe Biden à Casa Branca", disse o presidente do Comitê Nacional Democrata Tom Perez.

Sanders, que se tornou o candidato favorito no início deste ano, arrecadou grandes quantias de dinheiro de um número recorde de doadores, mas após seus sucessos iniciais nas primárias - incluindo a vitória na Califórnia - ele não conseguiu superar o desempenho impressionante de Biden depois do pleito na Carolina do Sul em 29 de fevereiro.

Ideias impopulares

A renúncia de Sanders foi difícil para um político que defende ideias impopulares em seu país há décadas. Como estudante da Universidade de Chicago, lutou pelos direitos civis e contra a Guerra do Vietnã, antes de entrar na política.

Apesar de saber difundir suas ideias, Sanders nunca conseguiu se livrar da imagem de um homem difícil. "Ninguém o quer, ninguém quer trabalhar com ele", disse sua ex-adversária Hillary Clinton em recente documentário.

Pedido de votos

Joe Biden pediu aos apoiadores de Bernie Sanders que se juntem à sua campanha. “Sei que preciso ganhar seus votos. E sei que isso pode levar tempo. Mas quero que saibam que vejo vocês, ouço vocês e entendo a urgência deste momento. Espero que vocês se juntem a nós. Vocês são mais que bem-vindos: precisamos de vocês”, tuitou Biden.

AOC como sucessora

A deputada Alexandria Ocasio-Cortez, de 30 anos e origem porto-riquenha, é apontada como a sucessora natural de Bernie Sanders na liderança do movimento socialista dentro do Partido Democrata. AOC, como é conhecida, só poderá ser candidata à presidência quando completar 35 anos.