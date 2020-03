Coronavírus: cearenses morando em países afetados contam como é viver sob quarentena

A Organização Mundial da Saúde (OMS) registrou, até a tarde desta terça-feira (17), um total de 7.529 mortes pelo novo coronavírus em 159 países, áreas e territórios. São 184.976 pacientes confirmados no Planeta. Medidas draconianas, como o fechamento de fronteiras, de lojas, bares e atrações turísticas, suspensão de voos, aulas e eventos, são adotadas por um número cada vez maior de nações, a fim de tentar conter a pandemia.



Para os cearenses morando em países como Espanha, Portugal e Itália, o clima é de apreensão.

Mark Pontes, chef de cozinha, mora na Europa há 23 anos, sendo nove na Espanha. "Aqui, as coisas estão complicando a cada dia. Não podemos mais sair de casa, estamos todos em quarentena na Espanha", conta.

Na última segunda-feira (16), a União Européia anunciou que fechará todas as suas fronteiras durante 30 dias. A Espanha fechou suas fronteiras terrestres.

"O governo decretou que, se necessário, os hospitais particulares atenderão o público, e os hotéis poderão se tornar leitos para atender pacientes", informa Pontes.

A escassez de produtos já é sentida nos supermercados. "Já não tem máscaras, luvas ou álcool em gel. Cheguei a pagar 37 euros em um álcool em gel", relata o chef de cozinha.

Os moradores são obrigados a seguir as determinações do governo. "Ontem, a polícia capturou um homem aqui na frente do meu prédio. Ele estava na rua, sem o documento do governo que autorizasse. Você só pode sair na rua se for com o documento ou para o mercado e farmácia. A multa pode chegar a 3 mil euros e pode ser preso", afirma Pontes.



Portugal



Em Portugal, Sarah Ozorio se preocupa por estar em um país de idosos, grupo vulnerável Foto: Arquivo pessoal

A estudante de psicologia Sarah Ozorio, que mora no Porto, em Portugal, há um ano, relata os transtornos causados pelo avanço da pandemia. O país, que tem um território menor que o do Ceará, já conta com 448 casos confirmados do vírus, até esta terça-feira (17).

"Estamos em uma situação muito séria. Todas as universidades e faculdades estão fechadas, os eventos aqui no Porto estão cancelados, os bares e restaurantes estão fechados. Só podemos entrar no mercado uma, duas pessoas por vez. Todas as vezes que alguém passa pelo mercado, eles limpam tudo com álcool em gel", conta Sarah.

"Alguns alimentos que vêm da Espanha ou Itália pararam de ser recebidos por Portugal porque os países preferiram distribuir para lá", observa.



A estudante de Psicologia pensa em voltar ao Ceará. "Estou com vontade de voltar pra ficar com meus familiares. Não por achar que aqui eles não vão me dar segurança, porém mais pelo conforto, de ter uma pessoa que vai estar ali por mim, porque moro sem minha família aqui. Já é meu 5° dia de quarentena, e eu realmente me sinto muito só", conta.

"Realmente, está uma situação muito séria. A gente não vê uma pessoa na rua, as poucas pessoas que a gente vê na rua mantêm distância e um olhar de estranhamento".

Portugal proibiu quase todas as aglomerações e encontros públicos e privados. "Tenho medo não só por mim, mas pelas pessoas à minha volta também. Me preocupo porque aqui é um país de idosos. Mesmo com todos esses cuidados, vejo idosos na rua sem nenhum tipo de proteção e me pergunto quem está passando as informações pra eles. Será que eles vivem sozinhos? Será que eles estão sendo obrigados a ir sozinhos ao mercado?", questiona.

As restrições aos gestos de carinho também a incomodam. "A gente não cumprimenta mais as pessoas, não abraça mais. Os aeroportos estão vazios e os voos estão cada vez mais baratos. Até quem quer ir, não vai por medo", completa Sarah.



Itália



Na Itália, já é o oitavo dia de quarentena de Yasmim Rodrigues Foto: Arquivo pessoal

Yasmim Rodrigues, estudante de Jornalismo em intercâmbio em Roma, na Itália, desde janeiro, acompanha com apreensão as notícias sobre a doença. "Acordei hoje com a notícia de que o coronavírus tinha chegado ao Ceará e talvez esse tenha sido o primeiro momento que, de fato, eu fiquei em pânico aqui em Roma. Em Fortaleza é onde está minha base, minha família".

Ela tenta manter a tranquilidade. "Eu sei que o vírus não é uma sentença de morte, e nós brasileiros temos uma mania de brincar com tudo, mas a gente não pode esquecer do que realmente é importante, que é seguir as recomendações. O problema existe e ele é muito sério sim".

Yasmin está em quarentena há oito dias. "Ficar em casa porque você é obrigado é diferente de ficar em casa porque quer. Ficar em casa na quarentena é uma responsabilidade com a sua vida e com a vida dos outros", observa.

"Aqui na Itália todo mundo sempre falou o quanto o sistema de saúde deles era bom, mas o resultado com o vírus são os hospitais sobrecarregados, faltando equipamentos", diz a estudante.



Canadá

Já o Canadá fechará suas fronteiras para estrangeiros e para aqueles que não são residentes permanentes no país, exceto para cidadãos americanos, por causa do coronavírus, anunciou, ontem, o premiê Justin Trudeau. A analista de compras Érica Cunha, que mora em Toronto há um ano, destaca a capacidade de prevenção do país.

"O sistema público de saúde do Canadá é público. Independentemente se você é imigrante, cidadão canadense, o atendimento é o mesmo. O país aqui é realmente bem prevenido", observa Érica.

A rotina dos canadenses e imigrantes tem mudado. "Trabalho para uma empresa de viagens, e a ordem foi mandar todos os funcionários pra casa", conta. As principais atrações do país também estão fechadas por precaução.

Tire as dúvidas sobre o novo coronavírus:

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia do Covid-19, no dia 11 de março. O órgão alertou que o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas.

O termo pandemia se refere ao momento em que uma doença já está espalhada por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas.