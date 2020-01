Cinco questões sobre a disputa dos pré-candidatos democratas à presidência dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, o republicano Donald Trump, se engaja em sua campanha pela reeleição e trava, paralelamente, um dura batalha contra abertura de um processo de impeachment. Enquanto isso, o Partido Democrata está a meses de definir quem será seu candidato à presidência em 2020.

Foi um período exaustivo para a indicação do partido, que reuniu inicialmente cerca de 30 pré-candidatos de várias tendências, de proeminentes estadistas a políticos iniciantes, e agora conta com uma lista com 18 nomes.

Os vários debates entre os concorrentes estabeleceram níveis cada vez mais altos para reduzir o número de interessados na indicação e serviram para informar os eleitores sobre suas propostas, que abordam questões desde o sistema de saúde e mudanças climáticas às leis de controle de armas, imigração e política externa.

A um ano das eleições e a apenas três meses da série de convenções para a escolha definitiva do partido, que começa por Iowa, estes são os elementos para compreender como funciona as primárias democratas.

Biden segue liderando

O ex-vice-presidente Joe Biden segue sendo o nome a ser batido entre os pré-candidatos, apesar de não ter uma boa oratória, ter idade avançada, fracas participações nos debates e ser alvo dos ataques implacáveis de Trump.

"Sei que sou o favorito", declarou Biden no programa "60 Minutes", da emissora de televisão CBS, no último domingo, ao falar sobre as pesquisas que o colocam à frente dos companheiros de partido.

Apesar de destacar a vantagem, afirmou que o processo de escolha do partido "é uma maratona".

Surgiram dúvidas sobre a capacidade de Biden, que foi senador por 36 anos, de conquistar à presidência.

Em três semanas completará 77 anos, e por vários minutos durante um discurso recente na Pensilvânia, suas recordações nostálgicas da infância sugeriram um apego a dias passados ao invés de olhar para o futuro.

Além disso, está sendo superado na arrecadação de fundos para a campanha por outros pré-candidatos. Dados do terceiro trimestre mostram Biden atrás de seus adversários Bernie Sanders, Elizabeth Warren e Pete Buttigieg.

Mas o ex-senador está conquistando um apoio substancial de dois blocos de eleitores cruciais: os afro-americanos, leais a ele por seus oito anos ao lado do presidente Barack Obama, e os homens brancos da classe trabalhadora, que veem nele a melhor oportunidade para derrotar Trump.

Warren enfrenta rejeição

Elizabeth Warren está na cola de Biden e, ao lado de seu colega liberal do Senado, Bernie Sanders, trouxe energia para a ala progressista do partido.

Ela traçou uma trajetória com o lema "Eu tenho um plano para isso", um discurso que indica que ela pensou em uma ampla gama de propostas para melhorar a economia, expandir os direitos da comunidade LGBTQ e reformar a justiça penal.

À medida que sua popularidade cresceu, também a tornou mais vulnerável à artilharia de outros candidatos. No debate de outubro, os rivais atacaram sua falta de clareza sobre como pagar por sua proposta de um sistema universal de saúde.

O gigantesco custo do questionado Medicare para Todos está avaliado entre 14 e 34 bilhões de dólares. Os centristas como Biden dizem que é inviável, apesar de Warren garantir que em breve irá apresentar detalhes do projeto.

Complicações do julgamento político

Enquanto os democratas lutam pela indicação para concorrer à eleição de 2020, a novela em torno ao processo de impeachment do presidente Trump continua em Washington.

A maioria dos candidatos democratas exigem a saída de Trump. Mas é a investigação para a destituição, com suas explosivas declarações de testemunhas, que está atraindo toda a atenção pública, negando aos postulantes à indicação do partido a exposição que necessitam para prosperar.

Quem está no meio deste fogo cruzado é Biden, pois Trump é acusado de pressionar a Ucrânia para investigar o democrata e seu filho Hunter, que trabalhava para uma empresa de energia ucraniana enquanto seu pai era vice-presidente.

Apesar de não existir evidência de má conduta de Biden, a abertura de um julgamento ético poderia ofuscar o caminho do ex-vice-presidente.

Um processo de impeachment contra Trump significaria a abertura de um julgamento no Senado, o que complicaria severamente as campanhas dos seis senadores que permanecem na corrida presidencial de 2020, pois teriam que ficar em Washington durante o processo.

Ainda há esperanças

Apesar de Biden e Warren liderarem as pesquisas, ainda há nomes entre os democratas que devem ser considerados.

Um deles é Sanders, de 78 anos, o pré-candidato mais velho, que está se recuperando de um ataque cardíaco sofrido no início de outubro.

Sanders, que segue bem próximo de Warren nas pesquisas, é o mais liberal entre os concorrentes e pediu nada menos que uma revolução política para reabilitar a classe trabalhadora dos Estados Unidos.

A senadora Kamala Harris surgiu após o debate de junho no qual confrontou Biden, mas, apesar de lutar para permanecer entre os pré-candidatos, caiu para o quinto lugar.

Buttigieg, prefeito de South Bend (Indiana) de 37 anos, a superou com um desempenho convincente nos últimos meses, apostando numa postura mais de centro.

Subir ou morrer

Os candidatos com menos apoio estão sob uma grande pressão para seguir na corrida pela indicação. O ex-ministro de Obama Julian Castro e o senador Cory Booker ameaçaram várias vezes desistir da indicação se não cumprirem os objetivos de captação de recursos.

A campanha surpreendentemente popular do empresário Andrew Yang e a resistência da senadora Amy Klobuchar provavelmente os levarão até o próximo ano.

Mesma sorte não possuem o senador Michael Bennet, o governador de Montana Steve Bullock e outros nomes que não apresentam fôlego para seguir nesta maratona.

o ex-congressista Beto O'Rourke renunciou à disputa na última sexta-feira.