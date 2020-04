Cearenses confinados no exterior temem impacto da Covid-19 em sua terra natal

Longe da terra natal, mas com os olhos bem atentos às notícias sobre a pandemia do novo coronavírus. Cearenses que estão vivendo no exterior acompanham, apreensivos, a evolução da doença no Estado, enquanto enfrentam, como estrangeiros, o grande confinamento da Covid-19. Seja nas principais cidades dos EUA ou do continente europeu, eles se preocupam com os parentes e amigos que ficaram no Brasil, refazem planos e tentam se adaptar aos desafios que a crise mundial de saúde trouxe para a humanidade.

Em Los Angeles (EUA) há dois anos, a estudante Deborah Lima adiou sua viagem ao Ceará. "Fico com medo. Acabei de receber a notícia que meu pai também está infectado aí em Fortaleza".

A vida também não está fácil na Califórnia. "Fui ao supermercado apenas duas vezes durante esse período, mas há uma semana não estou indo para nenhum lugar. Vivo dentro de casa".

Em Nova York, estudante Larissa Menezes teve de adiar a volta ao Ceará Foto: Arquivo pessoal

Em Nova York, epicentro da doença nos EUA, a intercambista Larissa Menezes tem de esperar o retorno dos voos, enquanto a saudade da família começa a bater.

"Fazer quarentena longe da sua família é muito mais difícil, te faz ficar sempre preocupada". Finalizando os estudos no exterior, ela não sabe quando volta. "Estava planejando voltar em maio, mas minha passagem foi cancelada três vezes e não tenho mais data de retorno".

Ela teme o que vai encontrar no Estado. "Já esperava que a doença fosse chegar ao Ceará, mas nunca imaginei que fosse do jeito que está".

Portugal

Na Europa, cearenses vivem situações distintas com a pandemia, dependendo do país em que se encontram.

Em Portugal, que foi rápido no gatilho e logo aderiu ao isolamento social, conseguindo conter a virulência da doença, há uma avaliação positiva da população sobre a gestão da crise pelas autoridades.

"Da esquerda à direita, houve uma voz única em torno da forma de lidar com a ameaça. Houve a conscientização muito rápida e tranquila de que o melhor a fazer era o isolamento social", conta a escritora e jornalista Adriana Negreiros, que vive na cidade do Porto há um ano e meio.

Mãe, ela tem de lidar com a angústia sobre o futuro. "Minha filha me perguntou se, quando as aulas voltarem, ela poderia abraçar as pessoas. Eu disse: filha, sinceramente não faço ideia. Acho que vai levar um tempo, se é que esse dia chegará, até nos reencontrarmos com a vida de antes".

Escritora Adriana Negreiros elogia decisões do governo português Foto: Arquivo pessoal

Em Lisboa, Júnior Oliveira, professor de História que há dois anos faz mestrado na cidade, reflete que, apesar de o país dispor de pouco recurso financeiro, tem se destacado no cenário europeu.

"Portugal não tem tanto dinheiro. Se o governo não tivesse tomado as decisões mais rígidas, teria sido um caos". Ele destaca as ações do governo português para a economia.

"Lançaram programas de transferência de renda pra quem não pode ir trabalhar, incentivaram que as empresas não demitissem. Além de ter legalizado todos os imigrantes irregulares que já tinham dado entrada no processo de residência, para que todos tivessem acesso ao sistema de saúde". Júnior fala que seu maior receio, no início, era encontrar as prateleiras dos supermercados vazias. "Nós mesmos compramos muita comida pra estocar. Só que, com o passar dos dias, vimos que não houve desabastecimento".

Espanha

Na Espanha, um dos países europeus mais atingidos pelo novo coronavírus, a exemplo da Itália e da França, o estudante de engenharia civil Tiago Cavalcante viu três amigos retornarem ao Brasil, antes do fechamento das fronteiras, mas ele decidiu ficar na cidade de Salamanca, onde faz intercâmbio de estudos.

"Estava tudo tranquilo, até que chegou essa onda de coronavírus. No começo, não estava entendendo nada. Não havia comida nos supermercados, nem álcool em gel e alguns medicamentos na farmácia", relata.

"Cogitei voltar para o Brasil também, mas resolvi ficar".

Na Itália, intercambista Lara Ferreira está apreensiva com a Covid no CE Foto: Arquivo pessoal

Itália

Na Itália, que chocou o mundo com quase 1.000 mortos por dia, Lara Ferreira, estudante em intercâmbio em Roma desde o começo desse ano, não esperava, no início, que a crise da Covid-19 se prolongasse por tanto tempo.

O país registrou seu primeiro caso em janeiro, logo depois de o vírus romper as fronteiras da Ásia.

"A perspectiva que eu tinha antes é que seria uma coisa rápida. Hoje, tenho consciência que não é bobagem. Aqui em Roma, as pessoas brincavam muito com o coronavírus no começo de tudo, hoje em dia não mais", observa.

A estudante revela que seu principal medo foi saber que a pandemia do Covid-19 havia chegado ao Ceará.

"Quando percebi que eu estava num país e região do mundo que é mais rica e mais desenvolvida, parei para pensar. Olhei para o meu Ceará, que não é um dos estados mais ricos do Brasil, vi o meu País e fiquei extremamente preocupada com as pessoas".

"Meu pai ficou doente quando isso começou no Ceará, só voltaria caso ele estivesse realmente com a doença, mas ele fez o teste, apesar que demorou 15 dias pra sair, deu negativo", diz.

França

Na França, Thiago Costa, fazendo mestrando em Estratégia de Empresas e Finanças na capital Paris, teve seu estágio cancelado. "Muita gente decidiu voltar para o Brasil, mas outras ficaram na dúvida porque tinham o estágio, só que quando vimos as interrupções mundo afora, percebemos que os nossos também seriam". Para Thiago, a quarentena está sendo um momento muito difícil.

"Adoro conversar, estar em contato com as pessoas, está sendo complicado. O pior para mim não é a quarentena em casa, é não ter contato humano. Eu sabia que seria inevitável chegar aí, mas obviamente fico muito preocupado com meus pais".

Thiago ressalta achar que os números da doença aqui no Ceará não chegarão em dimensão dos países da Europa.

"Acho que o Estado tomou medidas antecipadas. Isso me dá um pouco de esperança para achar que não será como aqui", comenta.

Enquanto a pandemia não dá trégua no Planeta, resta aos cearenses daqui e de fora esperar por dias melhores.