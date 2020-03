Aumentam medidas de proteção após novo coronavírus matar mais de 3.500

A epidemia do novo coronavírus, que contaminou mais de 100 mil pessoas em todo mundo, espalha-se e obriga as autoridades a multiplicarem as medidas de segurança. A Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou a propagação do vírus como "profundamente preocupante". No total, 95 países estão afetados pela Covid-19, que deixou pelo menos 3.556 mortos e quase 105.000 casos em todo Planeta.

Neste sábado, a China anunciou 28 novas mortes, o que eleva para 3.070 o número de óbitos no país. O Governo informou ainda que houve um aumento nos casos fora da província de Hubei, onde o vírus apareceu em dezembro.

O número de contaminações na Coreia do Sul passou, neste sábado, de 7.000 (com 44 mortos), fazendo deste país o mais afetado depois da China. Em seguida, vêm Itália (5.883 casos, com 233 falecimentos) e Irã (5.823 casos e 145 mortos).

O Governo italiano disse que vai reforçar seus hospitais com 20.000 pessoas, entre médicos e enfermeiros, para enfrentar a epidemia. Já a França aumentou para 16 o número de mortos, e para 949, o de contágios. A América Latina e o Caribe somam 51 infectados. O Paraguai anunciou, neste sábado, seu primeiro caso, e Colômbia e Costa Rica relataram também seu primeiro caso.

Após a confirmação de oito casos, a Argentina anunciou que dará uma licença de trabalho excepcional para quem ingressar no país. A ilha de Malta divulgou um primeiro contágio, neste sábado, e o arquipélago das Maldivas detectou seus dois primeiros casos entre o pessoal de um hotel de luxo.

EUA

Nos Estados Unidos, a expansão da epidemia preocupa cada vez mais, depois que 21 pessoas a bordo do cruzeiro "Grand Princess", estacionado na costa de San Francisco, deram positivo para a presença do coronavírus. Estão contaminados 19 membros da tripulação e dois passageiros. Há 3.533 pessoas a bordo.

O "Grand Princess" pertence à mesma companhia que operava o navio afetado pelo coronavírus no Japão no mês passado, no qual mais de 700 pessoas a bordo deram positivo. Além disso, duas pessoas morreram pelo coronavírus na Flórida, as primeiras vítimas americanas fora da Costa Oeste, anunciaram as autoridades deste Estado do sudeste dos EUA.

Eventos cancelados

Também cresce a preocupação com o impacto econômico da epidemia no mundo, em especial na China, cuja atividade segue em grande parte paralisada. A preocupação global com a epidemia também se reflete na quantidade de eventos esportivos e outros acontecimentos cancelados.

Prevista para 15 de março e com 17 mil corredores inscritos, a Maratona de Barcelona foi adiada para 25 de outubro. A Federação Mundial de Atletismo, a World Athletics, anunciou que os Mundiais de Meia Maratona, programados para 29 de março em Gdynia, na Polônia, serão realizados em 17 de outubro.

Nos EUA, a NBA pediu às suas equipes que preparem estratégias de contingência, caso seja necessário disputar partidas sem público, informou a emissora ESPN.

Irã

Já o Irã anunciou, neste sábado, 21 novas mortes em decorrência da epidemia de Covid-19, e outros 1.076 casos de contágio nas últimas 24 horas. Uma das vítimas foi a deputada recém-eleita Fatemeh Rahbar, morta aos 55 anos. Rahbar fazia parte dos candidatos conservadores eleitos em fevereiro em Teerã durante as eleições legislativas marcadas pela maior abstenção na história da República Islâmica.

Ela é a segunda integrante do Parlamento a morrer por causa do coronavírus, com oito líderes ou políticos que morreram com a epidemia.

Pânico em los angeles

Compradores correndo, água mineral racionada e nenhum rolo de papel higiênico à vista: o pânico chegou a Los Angeles (EUA) e, com ele, as compras nervosas. Dois dias depois de a Califórnia declarar estado de emergência, lojas de varejo não conseguem atender à demanda crescente por artigos de primeira necessidade.

Demanda alta na França

Na França, as fabricantes de gel desinfectante para as mãos trabalham em ritmo intenso e contratam mão de obra temporária para dar conta da explosão da demanda deste produto para evitar a propagação do novo coronavírus.