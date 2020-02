Após dizimar lavouras na África, nuvem de gafanhotos ameaça Ásia

A infestação de gafanhotos, que começou na região do Chifre da África (sudeste do continente), ameaça agora a Ásia. A Índia enviou drones para pulverizar os gafanhotos no céu. Uganda tentou exterminá-los por terra, usando 2 mil soldados para borrifar pesticida. A China enviou um "exército" de 100 mil patos para combater a nuvem de 400 bilhões de gafanhotos.

Os insetos se aproximam da China por meio da fronteira com o Paquistão. Os gafanhotos do deserto, grandes herbívoros, chegaram do Irã e já danificaram algodão, trigo e outras culturas. Condições climáticas favoráveis e uma resposta tardia do governo ajudaram os insetos a atacarem, o que aumenta o medo de insegurança alimentar no país.

Enxames de gafanhotos do deserto invadiram o leste da África, devastando colheitas, dizimando pastagens e aprofundando uma crise de fome.

As Nações Unidas dizem que centenas de milhões de insetos invadiram o Chifre da África no pior surto em um quarto de século. A crise climática, segundo a ONU, com eventos extremos do clima, é um dos fatores para as pragas.

A África enfrenta a pior praga de gafanhotos em 25 anos, alertou a ONU, preocupada com os efeitos da destruição das lavouras para comunidades pobres. Os insetos migram e já ameaçam países da Ásia