Zona Azul Digital arrecada R$ 1,4 mi em dez meses

Pouco mais de dez meses após o lançamento do Zona Azul Digital em Fortaleza, o sistema teve um acréscimo de mais de 30 vezes na sua usabilidade, passando de 5.908 cartões ativados em agosto de 2018 para 179.185 até 31 de maio deste ano, segundo dados da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC). O período foi o suficiente para o órgão arrecadar cerca de R$ 1,4 milhão com estacionamento rotativo, dinheiro que deve ser revertido na expansão e manutenção da infraestrutura cicloviária da Capital.

O número de vagas de estacionamento no mesmo período, por sua vez, passou de cerca de 2.500 para aproximadamente 6 mil, distribuídos em 14 bairros da cidade, ou seja, um aumento de 140%. Conforme a prefeitura, a estimativa é que o número seja ampliado em mais mil vagas, chegando a 7 mil até o fim deste ano.

A implantação da tecnologia teve como premissa a otimização do acesso às vagas de Zona Azul, garantindo, assim, maior rotatividade nos espaços públicos de Fortaleza, o que na avaliação do superintendente da AMC, Arcelino Lima, vem apresentando o resultado esperado.

"O retorno tem sido muito positivo. A gente tinha um sistema ineficiente, pois além de ser muito passível de fraude era de difícil fiscalização. Agora o processo todo digital ficou mais fácil a aquisição do crédito. O usuário só precisa utilizar um dos aplicativos, dentre os credenciados, pra poder fazer a aquisição ou se dirigir a um dos pontos de venda, tirando, muitas vezes, a figura de extorsão que o flanelinha exercia ao vender o cartão mais caro do que o valor estabelecido", diz.

Investimento

Conforme o superintendente da AMC, todo o valor arrecadado com a compra do Cartão Azul Digital (CAD) permanece em caixa para custear a implantação de 120 novas estações do Bicicletar. A prefeitura aguarda a conclusão do processo de licitação para viabilizar os equipamentos, segundo destaca.

"Essas bicicletas virão caracterizadas com a marca Zona Azul, pois a mensalidade das estações será paga com os recursos da Zona Azul, o que vai nos permitir mais que dobrar o número de estações de bicicletas compartilhadas na cidade. Depois disso, a gente imagina que esse número de créditos vendidos vai aumentar, consequentemente a arrecadação também, o que nos permitirá fazer investimentos em ciclovias e ciclofaixas", destaca Arcelino Lima.

Para a assistente administrativa Aline Guimarães, 32, além da praticidade, a principal vantagem com a modernização do sistema é o pagamento justo pelo serviço. "Quando você estacionava antigamente ficava a mercê de flanelinha que vendia sempre R$ 1 real a mais. Isso acabou, agora pagamos o preço certo. O aplicativo também é mais prático, pode ser pago no cartão de crédito e ele fica avisando se a hora está perto de acabar", diz.

O advogado Idaias Silva, 36, que utiliza o sistema desde setembro do ano passado, destaca também a facilidade de poder permanecer por mais de uma hora na vaga com somente um CAD. "Isso me poupa de comprar duas folhas, como antigamente. Com um cartão só eu posso pagar por duas horas. Além disso, é prático porque você não precisa ir ao ponto de venda, já que pode habilitar e comprar tudo pelo celular. E a recarga é muito simples de fazer, então eu acho que veio para facilitar", avalia.

Funcionamento

Atualmente, sete empresas estão credenciadas para realizar a distribuição do CAD, cada uma operando com um aplicativo diferente. No primeiro acesso, o usuário deve realizar um cadastro inicial e informar os dados pessoais e a placa do veículo. Após o cadastro, o condutor precisa adquirir o Cartão Azul Digital (CAD), que pode ser pago por meio de cartões de crédito, débito ou boleto, a depender do aplicativo escolhido. Em seguida, é necessário ativá-lo para receber o comprovante que confirma o processo.

Com a tecnologia, não se faz necessário a impressão do comprovante, tampouco colocá-lo no painel do veículo. A medida que o período for se esgotando o tempo de permanência no local poderá ser renovado a distância, uma vez que o sistema emite um alerta avisando ao usuário quando estiver expirando.

Para os usuários que não utilizam smartphones ou tenham dificuldade no acesso à internet existe a opção de comprar o Cartão Azul Digital nos Pontos de Venda Credenciados (PDVs) devidamente padronizados.