Viver Mais realiza manhã de atividades para o bem-estar e saúde

A segunda edição do Viver Mais, realizada pelo Diário do Nordeste por meio do projeto Vida Saudável, aconteceu nesse domingo (10). O público, reunido no Calçadão da Av. Beira Mar, participou da programação, que incentiva a promoção de saúde e bem-estar, especialmente para os idosos.

A produtora de eventos do Sistema Verdes Mares, Isabela Arrais, conta que o Viver Mais nasce de uma proposta de levar lazer, entretenimento e bem-estar ao público. "Nós pensamos em várias atividades, como atendimentos mais clínicos, aula de ritmos, terapias preventivas. Tudo pensado realmente para agregar na saúde do idoso", afirma.

Dividido em oito espaços, o evento abrangeu atividades pensadas em corpo e mente. No estande Educação e Saúde, da Universidade de Fortaleza, os cursos de Educação Física, Fisioterapia e Fonoaudiologia e Nutrição promoveram orientações sobre saúde auditiva, vocal e disfagia; estratégias para a diminuição do consumo de alimentos ultraprocessados; auriculoterapia e liberação miofascial com ventosas, ganchos e gua-sha; além de caminhada orientada.

A professora Sandra Brasil, do curso de Fisioterapia, explica que é realizado um atendimento de avaliação geral para proporcionar relaxamento muscular e tirar pontos de dor. "Identificar incômodos, dores musculares. Para isso, a gente faz práticas integrativas, como a ventosa, técnicas de gua-sha, que proporciona a liberação desse músculo, dessas tensões musculares, além da auriculoterapia".

Atividades

Os atendimentos clínicos também foram realizados no Espaço Saudável, com aferição de pressão arterial e alongamento. No Saúde em Movimento, o público pode fazer avaliação física com medição do índice de massa corporal (IMC) e receber orientações sobre exercícios.

Massagens e reflexologia podal também foram atividades do Espaço Zen, focado no relaxamento com técnicas terapêuticas. A gerente comercial Gorete Rabelo, 56, já costuma cuidar da saúde e sempre participa de passeios ciclísticos. No Viver Mais, ela não perdeu tempo e aproveitou para relaxar. "Como eu trabalho com vendas, já fui lá no estande da fonaudiologia, vou depois para as massagens e para a auriculoterapia", conta.

As atividades também se concentraram na área da dança e do movimento do corpo, com aula de capoeira, prática de Lian Gong, técnica de ginástica preventiva e terapêutica, além de oficina de vivência com o solo. Para quem queria exercitar a veia artística, foram ofertadas oficinas de bordado e arterapia.

A aposentada Elizabeth Rocha, 61, foi com as amigas da turma de zumba aproveitar o Viver Mais. "Exercício é saúde, eu não paro, faço academia e zumba. Saúde é tudo. Aqui no evento eu já fui para a massagem, pintura, recebi kits, hoje é só saúde", comemorou.

O Viver Mais é realização do Diário do Nordeste e conta com os patrocínios do Sistema Fiec e Universidade de Fortaleza e o apoio do Governo do Ceará, da Prefeitura de Fortaleza, Indaiá, Nacional Gás, Idibra e Supermercado Guará.