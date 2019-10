Vestibular da Universidade de Fortaleza acontece neste domingo

A Universidade de Fortaleza realiza amanhã (20) o Vestibular 2020.1. A prova terá início às 8h, no campus da instituição. Serão provas diferentes de acordo com o curso desejado. Para os cursos de Bacharelado e Licenciatura a prova terá duração de 4h30 e contará com 60 questões de múltipla escolha, além da Redação. A prova para os Cursos Superiores de Tecnologia terá duração de 3h30, com 30 questões de múltipla escolha e redação.

As mensalidades dos cursos noturnos estão 20% mais baixas durante toda a graduação: Direito, Marketing, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Psicologia, Administração, Ciências Contábeis. Ciências Econômicas e Engenharia Ambiental Sanitária. Nesse caso, o aluno deve cursar todas as disciplinas do semestre de referência. Além das novidades nos cursos de graduação, a Universidade oferece vantagens financeiras, em forma de descontos, parcelamentos e financiamentos para o aluno que ingressar no primeiro semestre de 2020.

Além disso, a instituição oferece o Parcelamento Exclusivo Unifor, que pode ser feito para todos os cursos de Graduação da Universidade, exceto Medicina e Odontologia.

Cursos

Na área do Centro de Ciências da Comunicação e Gestão, os cursos são Cinema e Audiovisual, Com. Social - Publicidade e Propaganda, Jornalismo, Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comércio Exterior, Eventos, Marketing e Design de Moda.

No Centro de Ciências da Saúde, há vagas para Nutrição, Educação Física - Bacharelado, Educação Física - Licenciatura, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Odontologia, Psicologia, Estética e Cosmética e Medicina Veterinária.

Em Ciências Tecnológicas, cursos de Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil, Engenharia de Computação, Computação em Nuvem, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia Mecânica, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Energias Renováveis. E no Centro de Ciências Jurídicas, curso de Direito.

Prestígio

Pelo oitavo ano consecutivo, a Universidade de Fortaleza é a melhor instituição de ensino superior particular do Norte e Nordeste, segundo a edição 2019 do Ranking Universitário Folha (RUF), divulgado neste mês, pelo jornal Folha de S. Paulo. Além disso, é a 10ª melhor do Brasil entre as particulares.

A Universidade de Fortaleza também foi destaque no ranking universitário do jornal O Estado de S. Paulo. A Universidade de Fortaleza foi a única instituição de educação superior particular do Ceará a ter curso de graduação com nota máxima no Guia da Faculdade. Além disso, foi disparadamente a universidade melhor ranqueada, com 27 cursos pontuados, sendo uma nota 5, no caso o de Direito, e 19 nota 4.

Serviço

Vestibular 2020.1

Data da prova: 20 de outubro

Horário: 8h

Local: Universidade de Fortaleza

