Usuários reclamam de infraestrutura viária do Porto das Dunas

Um dos maiores potenciais turísticos do Estado, a região do Porto das Dunas - no município de Aquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza - amarga a contradição de concentrar empreendimentos cada vez mais luxuosos e, ao mesmo tempo, carecer de infraestrutura adequada para receber seus visitantes. A constatação vem de moradores, turistas e trabalhadores que reclamam das dificuldades de acesso ao local.

A queixa se refere principalmente às condições estruturais da Avenida dos Golfinhos, uma das mais demandadas no litoral do Porto das Dunas por reunir grande parte da rede hoteleira e de serviços da região. A via, de pouco mais de três quilômetros de extensão, apresenta condições desiguais no piso, alternando entre trechos com calçamento e outros sem.

No ponto de cerca de 600 metros onde não há nenhuma estrutura viária, compreendido entre as ruas Chernes e Antônio Alencar, os veículos, sejam eles grandes ou pequenos, trafegam com bastante dificuldade e velocidade reduzida em virtude dos buracos. Nos dias em que chove, o cenário é agravado pelas crateras alagadas, o que demanda ainda mais cuidado por parte dos condutores.

Chama atenção, no entanto, o fato de a mesma via apresentar uma grande extensão com calçamento novo, entre as avenidas Oceano Atlântico e Oceano Índico, trecho mais residencial. Conforme o administrador hoteleiro Emerson Di Primio, que mantém um apart hotel no Porto das Dunas, o espaço em questão foi reformado recentemente pela Prefeitura de Aquiraz.

"Em 20 anos que moro aqui, eu sempre ia à Prefeitura pedir e o que sempre ouvia era que não tinham condições financeiras de fazer o calçamento. Quando vi que esse trecho do Beach Park até o Golf Ville foi feito, fui à Secretaria de Infraestrutura perguntar quando iriam calçar o nosso, mas para a minha surpresa, disseram que do lado de cá não seria reformado porque o Município teria feito uma parceria com o Governo do Estado, ficando responsável por isso", afirma o administrador.

Di Primio disse ter procurado a Superintendência de Obras Públicas (SOP) do Governo do Estado para saber informações sobre a revitalização da via, mas foi comunicado que não havia nenhum convênio com a Prefeitura para esse trabalho.

Enquanto a requalificação não é definida, quem passa pelo local acumula prejuízos. "Já vi muitos veículos fundirem o motor porque a água entra. Têm buracos que o alagado chega a mais de um metro de altura. Nossos clientes, geralmente, são famílias que vêm ao Beach Park e elas não acreditam que a apenas dois quarteirões do maior parque aquático da América Latina esteja nessas condições", diz.

Na avaliação do administrador, a região cresceu muito ao longo dos anos, impulsionada pela chegada dos grandes empreendimentos, mas a infraestrutura não conseguiu acompanhar. "São cerca de 5 mil imóveis pagando IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana), sendo comprados ou vendidos, pagando seus impostos, mas esse dinheiro não veio para o Porto das Dunas", reclama.

De férias no Ceará, Guilherme Steffen, turista de Santa Catarina, ficou surpreso quando passou pela avenida, na última terça-feira (4), acompanhado dos filhos. "Foi uma surpresa pra gente. Na última sexta-feira, quando chegamos, a situação estava bem pior. Os próprios moradores daqui disseram nunca terem visto um cenário tão ruim", comenta.

Prejuízos

A farmacêutica Aline Bentemuller, que também trabalha na região e trafega pela Avenida dos Golfinhos, diz que há ocasiões em que o acesso é totalmente impossibilitado. "A gente simplesmente não consegue chegar até o Porto das Dunas, e o jeito é voltar para casa. O problema se repete anos após ano, especialmente quando começam as chuvas. A manutenção do carro fica comprometida. A gente precisa passar muito devagar e quem não conhece corre o risco de cair num buraco maior e ter um prejuízo ainda maior", afirma Aline.

Segundo o administrador Giusepe Di Primio, que trabalha em um dos hotéis do logradouro, todo apoio possível é dado aos hóspedes que tentam chegar ou sair, mas sem o apoio da gestão municipal, a situação permanece problemática. "Já tivemos vans que levavam os turistas até o aeroporto, mas em três vezes elas batiam o motor quando a água da rua entrava. Os nossos funcionários têm muita dificuldade de chegar. As topiques não deixam nos pontos porque não têm como passar e eles precisam andar quadras e quadras com água nos joelhos, tirando os sapatos. É uma situação lamentável", ressalta.

Sobre as obras de requalificação, a secretária de infraestrutura de Aquiraz, Mailsa Feijó, confirmou que todo o paralelepípedo da via, no trecho, que vai do Beach Park até o Golf Ville, foi realizado, mas que a obra que está sendo pleiteada no momento foi contemplada no quadrilátero de obras orçadas e licitadas pelo Governo do Estado.

A reportagem entrou em contato com a Superintendência de Obras Públicas (SOP) e a Secretaria das Cidades, ambas do Governo do Estado, para tratar sobre assunto. Mas, a resposta veio por meio da Secretaria de Turismo do Estado (Setur). Em nota, a Pasta informou apenas que "a obra de saneamento do Porto das Dunas deve retornar ao normal até o fim neste mês. E deve ser concluída este ano".

Há poucos metros do principal parque aquático da América Latina, o Beach Park, visitantes, moradores e trabalhadores do Porto das Dunas sofrem com as condições estruturais da Avenida dos Golfinhos, uma das principais da região.