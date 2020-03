Universidade de Fortaleza tem postos de vacinação contra gripe

A Universidade de Fortaleza, da Fundação Edson Queiroz, participa da Campanha Nacional Contra a Gripe Influenza desde ontem (23), com várias inovações por conta da pandemia do coronavírus (Covid-19). São três postos instalados ao ar livre no campus para evitar lotação em ambientes fechados. Um dos postos funciona no modelo Drive-Thru, para que os idosos sejam atendidos sem sair do veículo. O cronograma da Universidade de Fortaleza seguirá rigorosamente as orientações do Ministério da Saúde.

Desta vez, a vacinação deixa de ser feita no Núcleo de Atenção Médica Integrada (Nami) para se concentrar no Bloco D do Campus, justamente para evitar aglomeração. O sistema Drive-Thru começa a funcionar hoje (24), das 8h às 16h30 e continuará, inclusive, no feriado de quarta-feira (25). Os idosos a partir de 80 anos serão vacinados em domicílio, em operação comandada pela Prefeitura de Fortaleza. Os interessados no serviço devem se cadastrar pelo número de WhatsApp (85) 99989.4799.

Importância

"A importância dessas pessoas irem se vacinar agora é para evitar uma concomitância de picos de doença. A vacinação contra a Influenza neste momento é importante para reduzir os riscos para esses grupos. Precisamos dos profissionais da saúde imunizados para continuar com o serviço e, por isso, é vital também que se respeite as fases", ressalta a professora Aline Veras, Diretora Técnica do Nami.

De acordo com o Ministério da Saúde, a vacina é composta por vírus inativado, é trivalente e protege contra os três vírus que mais circularam no Hemisfério Sul em 2019: Influenza A (H1N1), Influenza B e Influenza A (H3N2).

Apoio do NAMI

A participação da Universidade de Fortaleza na campanha de vacinação conta com apoio da estrutura do Nami, bem com a experiência de seus profissionais.

Referência nas regiões Norte e Nordeste, o Nami foi criado em 1978 com o objetivo de promover qualidade de vida da população cearense. Para isso, reúne profissionais e estudantes em uma moderna e multidisciplinar estrutura, focados na humanização e na evolução do atendimento, sempre em consonância com as pesquisas acadêmicas desenvolvidas na Universidade.

O Núcleo de Atenção Médica Integrada conta atualmente com uma estrutura de 14 mil m². Nele, são realizados atendimentos ambulatoriais multidisciplinares em diversas áreas da saúde, que integram atividades de assistência à população com ensino, pesquisa, extensão e responsabilidade social.