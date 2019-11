Universidade de Fortaleza realiza matrícula de novos alunos

As matrículas para a Universidade de Fortaleza, que começaram no último dia 28, seguem até o próximo sábado (9). Durante a semana, as matrículas podem ser realizadas das 8h às 20h, e no sábado das 8h às 12h, na Central de Atendimento da Universidade de Fortaleza, no Bairro Edson Queiroz.

Os alunos que chegam para realizar o processo de ingresso na Universidade de Fortaleza se mostram bem otimistas e esperançosos com o início do curso. É o caso de Camile de Sousa, que irá estudar Odontologia.

Espero que seja uma experiência boa, pois a estrutura da Universidade é incrível, e os laboratórios são muito bem equipados

A futura universitária aluna do chegou acompanhada de sua mãe, Narjara de Sousa, que também é ex-aluna da Universidade e ficou contente em matricular a filha no mesmo local onde estudou.

O futuro estudante de Direito Marcos Levi mostrou-se bastante satisfeito com o campus da Universidade de Fortaleza e elogiou a estrutura da Instituição. Ele observa que muitos amigos já tinham comentado sobre o nível de excelência da Universidade. Esse aliás, foi um dos fatores que influenciaram na sua escolha. "Alguns amigos meus estudam aqui na Universidade de Fortaleza e já tinham elogiado bastante o ensino", conta.

Houve também alunos que foram se matricular compartilhando um desejo almejado por membros da família. É o que conta Layla Costa, que pretende realizar não apenas o próprio sonho, mas também o do pai. Ela vai cursar Medicina Veterinária.

"Sempre foi meu sonho e do meu pai fazer Medicina Veterinária. Sempre gostei dessa área e ouvi falar muito bem da estrutura da Universidade de Fortaleza, por isso escolhi estudar aqui", conta Layla. "Meu pai está orgulhoso demais", complementa a estudante, que começa as aulas no início de 2020.

Documentação

Os alunos que realizarão a matrícula necessitam levar os seguintes documentos: carteira de identidade, CPF, certidão de conclusão de curso - ou declaração informando que o aluno irá concluir o Ensino Médio ainda neste ano -, título de eleitor e carteira de reservista, além de comprovante de pagamento da matrícula.

Os alunos que efetuaram o pagamento da taxa de inscrição para o processo seletivo terão o abatimento do valor no processo de matrícula. Mais informações sobre cursos e descontos estão disponíveis através do número (85) 3477.3000 ou pelo chat no site da Instituição.

Seleção

Acontecerá um novo processo seletivo para os cursos de graduação da Universidade de Fortaleza (exceto Medicina) no próximo dia 23 de novembro, às 8h30, no campus da Instituição. O aluno pode fazer a inscrição pelo site da Universidade e realizar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 50,00.

Cursos em oferta

Na área do Centro de Ciências da Comunicação e Gestão, os cursos ofertados pela Universidade de Fortaleza são Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Cinema e Audiovisual, Publicidade e Propaganda, Comércio Exterior, Design de Moda, Eventos, Jornalismo e Marketing.

No Centro de Ciências da Saúde, há vagas para Educação Física, Enfermagem, Estética e Cosmética, Farmácia, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia e Psicologia.

Em Ciências Tecnológicas, os cursos disponíveis são Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação, Energias Renováveis, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Ambiental Sanitária, Engenharia Civil, Engenharia de Computação, Computação em Nuvem, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica.

Já no Centro de Ciências Jurídicas da Instituição, o curso de Direito.

Foto: ares soares