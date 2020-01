Universidade de Fortaleza lança programa de bolsas de estudo

A Universidade de Fortaleza lança, de forma inédita, programa de bolsas de estudo a partir do primeiro semestre deste ano, com várias possibilidades para o público. A iniciativa utiliza como critério a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para os alunos novatos. Para alunos veteranos, desempenho das notas do semestre anterior.

O professor Henrique Sá, vice-reitor de graduação da Unifor, diz que incentivos como este reforçam o compromisso da Instituição em ampliar a oferta de vagas do Ensino Superior para todos. "Um dos pilares da Universidade de Fortaleza é a qualidade da formação e isso depende muito do desempenho dos alunos. O programa de bolsas é fundamental para reconhecer o mérito deles e valorizar seu esforço acadêmico nas mais diversas áreas", destaca o vice-reitor de Ensino de Graduação da Unifor, Henrique Sá.

Nota do Enem

Estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2019 também poderão concorrer à bolsa de estudos na Universidade de Fortaleza, da Fundação Edson Queiroz. Para participar é necessário ter obtido a partir de 600 pontos na avaliação do Enem. O programa visa beneficiar estudantes de diversas áreas do conhecimento até o fim de sua graduação e é possível ter até 100% do valor integral das mensalidades. O percentual de desconto varia de acordo com a nota obtida e o curso de graduação.

"O Enem é um critério de seleção para identificar alunos com bom histórico escolar, o que, para nós é um referencial. Portanto, o programa de bolsas é uma forma de valorizar o estudo, e isso impacta não só a qualidade do nosso resultado acadêmico em sala de aula, mas claro, nos profissionais que a Universidade forma. O programa eleva o nível da graduação, impulsionando resultados com o benefício para a sociedade", afirma o vice-reitor de Ensino de Graduação da Unifor.

Transferidos

O programa de bolsas da Universidade de Fortaleza também contempla alunos de outras instituições que desejam se transferir para a Unifor. Para ter acesso ao benefício, o estudante precisa ter obtido na instituição de origem média igual ou superior a 8, ou nota média no Enem igual ou superior a 550 pontos. Os descontos podem chegar até 40%, dependendo do curso, e tem validade durante toda graduação.

Outro benefício concedido em 2020 é que os estudantes veteranos e novatos poderão estudar pagando os mesmos valores cobrados em 2019. Isso porque a Universidade de Fortaleza, também para ampliar o acesso à formação superior, decidiu não realizar reajuste no valor de mensalidades e taxas para todos os cursos ofertados.