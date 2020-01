Universidade de Fortaleza gradua 1.600 estudantes

O sonho da formatura se concretizou para 1.600 estudantes da Universidade de Fortaleza. Na noite de ontem (10), alunos de 34 cursos de graduação e 16 cursos do Programa de Pós-Graduação participaram da Colação de Grau 2019.2, na Praça Central.

A cerimônia, que reuniu formandos, pais, amigos, professores, funcionários e parceiros da Instituição, incluiu apresentações do Coral e da Camerata da Unifor, além dos discursos proferidos pela professora Fátima Maria Fernandes Veras, Magnífica Reitora, e pelo Chanceler Edson Queiroz Neto.

O juramento foi feito pela concludente do Curso de Direito, Halana Karine Dias dos Santos. Já o professor Jari Vieira Silva, do Centro de Ciências da Comunicação e Gestão (CCG), representou o corpo docente. Durante a solenidade, os graduados com as melhores médias foram agraciados com Certificados de Desempenho Acadêmico, e os primeiros lugares de cada Centro de Ciências da Universidade, com a Bolsa de Pós-Graduação Yolanda Queiroz.

A partir do segundo dia útil, após a colação, os alunos podem requerer a certidão de conclusão de curso, histórico escolar final e o diploma de graduação na Central de Atendimento/Divisão de Assuntos Estudantis (DAE).

Formação consciente

Minhas senhoras e meus senhores,

No mundo contemporâneo, as modificações da economia mundial, o formidável avanço tecnológico, as transformações que se processam em todos os campos da atividade humana nos levam a refletir sobre a missão da Universidade e o objetivo precípuo da Instituição.

Entendemos que ministrar a educação superior, difundindo com as melhores técnicas pedagógicas, o conhecimento científico e humanístico, induzindo nossos alunos à busca do desenvolvimento integral como ser humano, alcançando tanto a sua inteligência como suas emoções e sua espiritualidade é motivação cotidiana dessa Universidade.

É cada vez necessário que as pessoas compreendam a dimensão especial dos problemas gerais que afligem a Humanidade, que ultrapassam grupos e fronteiras, como o aquecimento global e a luta pela preservação das espécies e do meio ambiente.

A Universidade de Fortaleza está consciente de seu papel na formação desse ser humano novo, solidário e responsável. Também está consciente de que a Instituição deve participar para encontrar as soluções para os problemas relevantes da sociedade em que atua.

A Universidade de Fortaleza trabalha, com afinco e sem esmorecimento, para graduar profissionais e, ao mesmo tempo, formar seres humanos integrais. Ela oferece ensino, pesquisa e extensão em dezenas de áreas do saber. Alcançou reconhecimento no País com premiações nacionais e colocações honrosas nas avaliações do Ministério da Educação.

Há anos que é classificada como a melhor Instituição privada de ensino superior no Norte e Nordeste. E esse esforço contínuo a levou a ser considerada uma das melhores universidades do mundo pelo The Ranking Internacional, o que é um atestado inquestionável de sua excelência. Essa distinção veio premiar a Universidade que já formou milhares de profissionais em 47 anos de existência.

Prezados graduados,

A década de 20 se abre para vocês com as melhores perspectivas, porque vocês estão preparados para enfrentar quaisquer desafios. O diploma que lhes está sendo outorgado nesta solenidade será a chave para seu futuro brilhante.

A cada um que desenvolveu pesquisas nos laboratórios; a quem apreciou a arte e história no aconchegante espaço cultural; aquele que elaborou seu projeto de conclusão do curso na sala de aula ou na biblioteca; a quem se engajou em projetos de extensão e experimentou a satisfação de servir ao próximo carente; aqueles que por caminhos diferentes fizeram destes bosques um ponto de encontro de novos amigos; aqueles que, com ritmos de vida diferentes, chegaram hoje à noite a este pátio para brindar suas vitórias pessoais; a todos vocês, a Universidade de Fortaleza, da Fundação Edson Queiroz, agradece e formula os votos de feliz Ano Novo. Parabéns e boa noite!

Edson Queiroz Neto, Chanceler da Universidade de Fortaleza

Prosperidade profissional

Primeiramente gostaria de agradecer por ter a oportunidade de, nesse momento, representar todo o corpo docente da Universidade de Fortaleza. Meu nome é Jari Vieira, sou natural de Juazeiro do Norte, ingressei na Unifor em 1998, como aluno, e em 2002 como professor.

Sei que a data de hoje é muito importante para todos os alunos e familiares aqui presentes, mas é também uma data em que nós, professores, nos sentimos felizes e orgulhosos, com a sensação de dever cumprido, por, de alguma forma, termos contribuído para que esse momento se tornasse possível. Nesse contexto, é inevitável ficarmos com um sentimento de gratidão e, ao mesmo tempo, de saudade de cada um de vocês e das histórias que construímos juntos ao longo dos semestres que se passaram.

Acredito que os alunos, ao ingressarem na Universidade e até mesmo antes, pensam no dia de hoje, na colação de grau, imaginam como será o sorriso dos seus pais ao lhes verem vestidos na beca; os abraços que vão receber dos entes queridos; as fotografias que vão tirar com os professores, coordenadores, diretores e colegas de turma; enfim, e até mesmo aqueles parentes do interior que vocês convidaram para esta solenidade.

Com certeza, ao longo do curso, vocês continuaram sonhando, projetando e aumentando ainda mais tudo que iria e está acontecendo hoje. Portanto aproveitem, é um dia mágico sim. Confesso, dá um certo frio na barriga em pensar no dia de amanhã, mas ao mesmo tempo dá segurança saber que agora vocês são graduados e prontos para enfrentar o mercado de trabalho.

Recordo-me aqui da minha colação de grau há 18 anos (21/12/2001). Como esperei por aquele dia! Naquela época, me lembro do que minha avó, que era minha madrinha, disse ao me abraçar: "meu filho, nunca se esqueça da Universidade, por que foi aqui que você adquiriu um conhecimento que eu não tive a sorte de conhecer". Eu sorri e foi mais ou menos o que eu fiz. Nunca esqueci nem do que ela disse nem da Universidade.

Fiz, com o passar dos anos, duas pós-graduações e também dois mestrados e percebi nitidamente que o maior investimento que se pode fazer em você e para você mesmo é a educação, porque o conhecimento não se perde não se desgasta; ele se transforma e funciona como um fator de transformação na vida de uma pessoa. Se vocês estão aqui hoje é porque passaram por essa transformação por meio do conhecimento, e nós, como professores, participamos e contribuímos também nesse processo.

Sou professor da Universidade de Fortaleza há dezoito anos, exatamente a idade que tinha quando entrei aqui como aluno. Vivo essa transformação aqui diariamente, leciono nos cursos de Comunicação Social, coordeno o Núcleo de Estágio em Fotografia, elaborei e também coordeno a primeira pós-graduação em Fotografia do Ceará, aqui na Pós-Unifor.

Na realidade, nunca saí daqui. Após a colação, fiz concurso para professor, passei, e na época consegui uma permissão especial do saudoso Dr. Airton Queiroz para que pudesse começar a lecionar aos 22 anos de idade, com a condição de que entrasse logo em uma Pós-Graduação.

Portanto, vivam o dia de hoje como um dia especial e único, pois começa um novo ciclo na vida de vocês, uma nova etapa de coisas boas que passarão a acontecer exatamente a partir de hoje, mas não esqueçam que tudo começou aqui na Universidade de Fortaleza, e que, quando quiserem, já como profissionais, e se sentirem a vontade para voltar, seja em um outro curso, seja em uma pós-graduação, ou seja para conversar, tirar uma dúvida ou reviver o campus, nós professores estaremos aqui para lhes receber.

Termino aqui esse discurso, repetindo uma frase que é o que mais falo aos meus alunos em sala de aula e estendo esse desejo a todos os presentes: Sucesso, sucesso mundial e muito obrigado!

Jari Vieira, professor do Centro de Ciências da Comunicação e Gestão (CCG)

Novo ciclo de oportunidades

A conclusão do curso simboliza o fim de uma etapa, mas também o início de outra. E durante os anos de graduação, o aluno se prepara para alcançar o futuro almejado, seja o início de uma carreira, o aperfeiçoamento de uma profissão que já exerça ou o aprimoramento de conhecimento para crescimento pessoal. O fato é que, independentemente dos motivos que levaram os alunos aqui presentes a se formarem, a caminhada nos trouxe até aqui.

Na Universidade de Fortaleza, todos os aqui presentes tiveram a oportunidade de realizar o seu sonho com excelência. A diversidade de ofertas para o desenvolvimento estudantil dos graduandos fez com que o diploma que iremos receber hoje tenha muito mais valor. Por meio desta instituição, foi possível que muitos de nós não somente experimentássemos os ensinamentos trazidos em sala de aula pelos professores, mas também fôssemos além.

Muitos de nós tivemos a oportunidade de ser monitores, e com isso ensinar e aprender ainda mais; outros se empenharam em ser pesquisadores, e assim irem além dos livros e manuais de sala de aula, desenvolvendo artigos e trabalhos acadêmicos.

Também existiram aqueles que buscaram protagonismo docente em movimentos estudantis, seja fazendo parte de Diretórios Acadêmicos, Centros Acadêmicos ou do Diretório Central Estudantil, e puderam, assim, vivenciar um pouco do papel político do conhecimento.

Alguns foram beneficiados com as oportunidades de estágio oferecidas pelas empresas parceiras da Central de Estágios da Universidade, e puderam realizar trabalhos que fomentaram o exercício da teoria na prática cotidiana, o que lhes rendeu contatos, experiências, e até mesmo os ajudou a descobrir o caminho a seguir agora, ou até lhes possibilitou o encontro da vaga de emprego que vão ocupar após a colação de grau.

Outros estudantes fizeram parte de projetos de extensão e trouxeram os seus conhecimentos para comunidades carentes, crianças com câncer, ou realizaram outros tipos de trabalho voluntário.

Ainda há os que expandiram os seus horizontes por meio dos intercâmbios, conhecendo outros países, culturas e universidades. Existem aqueles também que uniram a graduação com outras paixões, como esporte e arte, fazendo parte das companhias de teatro e dança, do coral ou compondo as seleções de atletas que representam esta instituição. Alguns, ainda, foram responsáveis pelos projetos de consultoria realizados pelas empresas juniores.

Além das formas de aproveitar a Universidade, os alunos aqui também cumpriram essa etapa por diferentes caminhos. Alguns iniciaram o curso em continuidade com os estudos do ensino médio; outros só tiveram a oportunidade de fazer isso anos depois.

Alguns tinham que trabalhar enquanto estudavam, cuidar de filhos, gerir uma casa; outros puderam se dedicar totalmente a uma atividade só durante esses anos. Alguns conseguiam pagar o curso com a renda que possuíam ou com um responsável financeiro; outros precisaram de programas de financiamento para concretizar esse sonho.

A Universidade nos ofereceu tudo isso e muito mais...

Para que este sonho se concretizasse, foi preciso a ajuda de muitas pessoas, sejam os profissionais da Universidade - chanceler, reitora, vice-reitores, diretores, coordenadores, professores e funcionários; assim como os familiares e amigos, que forneceram todo o apoio necessário.

Isso tudo mostra que as trajetórias, os cursos e os caminhos trilhados pelos aqui presentes podem ter sido bem diferentes. Porém, existe algo que nos une, que foi a perseverança em concluir uma graduação, e isso nos faz todos vitoriosos, por termos vencido essa etapa.

Por fim, deixo uma mensagem para o nosso futuro; que todos possam seguir ensinando e aprendendo, alcançando sonhos, adquirindo conhecimento, se esforçando para alcançar os objetivos que almejam, e vencendo as barreiras que virão. Lembro, ainda, que a nossa Universidade de Fortaleza foi, é e sempre será o nosso lugar.

Muito obrigada!

Carla Mariana Café Botelho, concludente do Curso de Direito