Universidade de Fortaleza é a 1ª colocada do Norte e Nordeste

Pelo oitavo ano consecutivo, a Universidade de Fortaleza é a melhor instituição de ensino superior particular do Norte e Nordeste, segundo a edição 2019 do Ranking Universitário Folha (RUF), divulgado nesta segunda-feira, 7 de outubro, pelo jornal Folha de S. Paulo. Além disso, é a 10ª melhor do Brasil entre as particulares.

"O mundo em transformação traz o desafio da reinvenção a cada semestre para nos mantermos em sintonia com o mundo contemporâneo. E nós não hesitamos em fazer mudanças, correções ao longo do percurso. Assim tem sido na Universidade de Fortaleza. Mas o segredo de chegarmos em 2019 como uma das melhores do mundo em qualidade, e também no RUF, está em alguns pontos que não abrimos mão, como a pesquisa atrelada ao ensino e a extensão cada vez mais próxima da formação do aluno", diz a reitora Fátima Veras.

O RUF é uma avaliação anual do ensino superior do Brasil feita pela Folha desde 2012. Na edição de 2019 há dois produtos principais: o ranking de universidades e os rankings de cursos. No ranking de universidades estão classificadas todas as 197 universidades brasileiras, públicas e privadas, a partir de cinco indicadores: pesquisa, internacionalização, inovação, ensino e mercado.

Dos 24 cursos da Universidade de Fortaleza ranqueados este ano, 16 estão em 1º lugar entre as instituições de ensino privadas das regiões Norte e Nordeste e 22 em 1º lugar no Ceará. Em relação ao ranking do ano passado, a Universidade de Fortaleza subiu de oito para 11 o número de cursos entre os 10 melhores do Brasil entre as universidades particulares: Ciência da Computação, Educação Física, Engenharia Ambiental, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Farmácia, Medicina, Nutrição e Psicologia.

Como é feito o RUF

Os dados que compõem os indicadores de avaliação do RUF são coletados por uma equipe da Folha em bases nacionais e internacionais de periódicos científicos, de patentes, em bases do Inep-MEC (Censo da Educação Superior e Enade), em agências estaduais e federais de fomento à ciência e em pesquisas nacionais de opinião feitas pelo Datafolha.

A Universidade de São Paulo (USP) é a melhor universidade brasileira no ranking 2019, seguida pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Em terceiro lugar vem a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com 0,09 ponto a menos que a Unicamp.

A Universidade de Fortaleza também foi destaque no ranking universitário do jornal O Estado de S. Paulo, divulgado na última sexta-feira, 4 de outubro. Ela foi a única instituição de educação superior particular do Ceará a ter curso de graduação com nota máxima no Guia da Faculdade. Além disso, foi disparadamente a universidade melhor ranqueada, com 27 cursos pontuados, sendo um nota 5, no caso o de Direito, e 19 nota 4.

O Guia da Faculdade utiliza metodologia conhecida como "avaliação por pares" para analisar a qualidade de mais de 11 mil cursos superiores em todo o Brasil. Nesse processo, a equipe responsável pela elaboração do Guia da Faculdade atua como instituto de pesquisa, colhendo a opinião de milhares de professores de ensino superior, levando em consideração o projeto pedagógico, o corpo docente e a infraestrutura.

Universidade de Fortaleza no RUF

Cursos em 1º lugar no Norte/Nordeste entre as universidades particulares

Administração, Ciência da Computação, Cinema e Audiovisual, Economia, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Ambiental, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Farmácia, Jornalismo, Nutrição, Publicidade e Propaganda e Psicologia

Cursos em 1º lugar no Ceará entre as universidades particulares

Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Cinema e Audiovisual, Computação, Economia, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Farmácia, Fisioterapia, Jornalismo, Medicina, Nutrição, Odontologia, Publicidade e Propaganda e Psicologia