Unifor realiza vestibular 2019.2 para 33 cursos neste domingo (19)

Para quem pretende avançar em educação e formação, o ano ainda pode recomeçar. No próximo domingo, a Universidade de Fortaleza (Unifor) realiza o processo seletivo 2019.2 para 33 cursos de graduação. As inscrições ainda podem ser realizadas até as 12h deste sábado (18), na Divisão de Assuntos Estudantis.



Quem ingressar no segundo semestre terá descontos, parcelamentos e financiamentos especiais, além de novo campus de Medicina Veterinária e grades modificadas para os cursos de Gestão, Educação Física e Ciência da Computação. Os cursos noturnos estão com mensalidades 20% mais baixas durante toda a graduação, com exceção de Cinema e Audiovisual e Comércio Exterior. A medida beneficia tanto os alunos novatos e graduados como os de outras instituições de ensino superior que desejam transferir-se para a Unifor.



Prova



Nesse semestre, a Unifor adotará duas modalidades de seleção: prova de vestibular e a nota do Enem. Será aceito como critério de seleção o uso da nota do Enem de 2016 a 2018, contanto que o candidato não tenha zerado nenhuma prova objetiva nem a Redação, e tenha obtido desempenho mínimo igual ou superior a 500 pontos para os cursos de Bacharelado e 450 pontos para os cursos de Graduação Executiva.



A presidente da Comissão Permanente do Processo Seletivo da Unifor, Janine Braga, informa que 30% das vagas serão destinadas aos candidatos que optarem por usar suas notas do Enem. As vagas restantes serão preenchidas pelos alunos aprovados. As vagas do curso de Medicina, porém, serão ofertadas exclusivamente para seleção via prova realizada pela Unifor.



O exame ocorrerá neste domingo (19), a partir das 8h, no Campus da Unifor, no bairro Edson Queiroz. Para os cursos de bacharelado e licenciatura, a prova terá duração de 4h30 e será organizada em duas partes: a primeira terá 40 questões de múltipla escolha, com cinco alternativas de resposta, abrangendo as áreas de Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas; a segunda será constituída de 20 questões de múltipla escolha, também com cinco alternativas de resposta, sobre Linguagens e Códigos, além da Redação em Língua Portuguesa.



A prova para os cursos de Graduação Tecnológica terá duração de 3h30, sendo organizada também em duas partes: a primeira terá 30 questões de múltipla escolha, com cinco alternativas de resposta, abrangendo as áreas de Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Códigos; a segunda contará com prova de Redação em Língua Portuguesa.



Medicina Veterinária

Outra novidade disponível aos ingressantes de 2019.2 é o novo campus para Medicina Veterinária, que abrigará laboratórios e clínicas do curso, baseado no modelo fazenda-escola. O projeto foi iniciado com a entrega do Centro de Treinamento em 2017 e teve continuidade em abril deste ano com a inauguração dos blocos de Nutrição Animal e de Patologia Veterinária. Até o fim de 2019, a estrutura ganhará o reforço de blocos de procedimentos cirúrgicos e de clínicas de animais de pequeno e médio portes.



Educação Física



A grade curricular do curso de Educação Física da Unifor mudou. Baseada na formação por competência, novas modalidades foram agregadas ao currículo, como treinamento funcional, personal trainer, grupos de corrida e empreendedorismo. O aluno pode optar por dois tipos de “trilhas”, de acordo com as suas necessidades. Na trilha padrão, o tempo de curso continua o mesmo: quatro anos para o bacharelado e três anos e meio para a licenciatura. Mas em vez do modelo de créditos, o aluno fará semestres fechados, com uma mensalidade fixa. Já na trilha estendida, o aluno opta por um tempo de graduação maior, mas com mensalidades mais baixas.



Ciência da Computação



A nova metodologia do curso incentiva atuação mais proativa do aluno no processo de formação. Além do conhecimento que envolve toda a formação de um Cientista da Computação, o aluno deve saber trabalhar em equipe, ser ético, comunicar-se e saber articular conhecimentos distintos na resolução de problemas.



Cursos de Gestão



Os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Comércio Exterior e Economia passaram a operar em modelo seriado, permitindo que o aluno planeje melhor sua formação, a partir de duas modalidades. No fluxo regular, o aluno cursa semestres programados e paga uma mensalidade fixa. Por sua vez, no fluxo estendido, o aluno cursa menos disciplinas por semestre, pagando mensalidade igualmente fixa, porém mais baixa, com um maior tempo de integralização curricular. Ou seja: no fluxo regular, o aluno concluirá o curso em 4 anos, e no fluxo estendido, em 6 anos.





Cursos ofertados

Centro de Ciências da Comunicação e Gestão: Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Cinema e Audiovisual, Publicidade e Propaganda, Comércio Exterior, Design de Moda, Eventos, Jornalismo, Marketing;

Centro de Ciências Jurídicas:Direito;

Centro de Ciências da Saúde: Educação Física, Enfermagem, Estética e Cosmética, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina Veterinária, Medicina, Nutrição, Odontologia e Psicologia;

e Centro de Ciências Tecnológicas: Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação, Energias Renováveis, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Ambiental Sanitária, Engenharia Civil, Engenharia de Computação, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica.