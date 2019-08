Últimos dias para inscrição no Processo Seletivo da Unifor 2019.2

Terminam no dia 16 de agosto as inscrições para o processo seletivo 2019.2 da Universidade de Fortaleza (Unifor). Nesta etapa, serão utilizados três critérios para seleção: a nota no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a nota em processos seletivos anteriores da Unifor e uma prova, para os candidatos que não escolheram nenhuma das duas primeiras opções.

A nota em processos seletivos anteriores é aberta aos candidatos que participaram de Vestibulares 2019.1 e 2019.2, mas cuja pontuação não foi alta o suficiente para entrar no curso de sua escolha. Dessa forma, o escore obtido anteriormente pelo candidato poderá ser usado para classificação em outro curso. Não é cobrada taxa de inscrição e os resultados são divulgados no dia seguinte.

O candidato também poderá utilizar a nota do Enem de 2016 a 2018, contanto que não tenha zerado nenhuma prova objetiva nem a Redação. Não é cobrada taxa de inscrição e os resultados são divulgados no dia seguinte.

O aluno que não tiver nota de anos anteriores ou que não participou do Enem, pode realizar uma prova. A aplicação será realizada no dia 17 de agosto, às 8h30, no campus da Unifor.

Cursos

Na área do Centro de Ciências da Comunicação e Gestão, os cursos são Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Cinema e Audiovisual, Publicidade e Propaganda, Comércio Exterior, Design de Moda, Eventos, Jornalismo e Marketing.

No Centro de Ciências da Saúde, há vagas para Educação Física, Enfermagem, Estética e Cosmética, Farmácia, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia e Psicologia.

Em Ciências Tecnológicas, cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação, Energias Renováveis, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Ambiental Sanitária, Engenharia Civil, Engenharia de Computação, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica. E no Centro de Ciências Jurídicas, curso de Direito.

Descontos

Neste semestre a Unifor está oferecendo descontos, parcelamentos e financiamentos. Os cursos noturnos estão com mensalidades 20% mais baixas durante toda a graduação, com exceção de Cinema e Audiovisual e Comércio Exterior. A medida beneficia tanto os alunos novatos e graduados como os de outras instituições de ensino superior que desejam transferir-se para a Universidade de Fortaleza.

Interessados podem recorrer ao Parcelamento Exclusivo Unifor, com 50% durante o curso, e 50% nos meses subsequentes à conclusão.