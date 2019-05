Três mil candidatos fazem vestibular da Unifor

Com a inscrição de 3 mil candidatos, a Universidade de Fortaleza (Unifor) realizou, ontem, o processo seletivo para ingresso em 33 cursos de graduação. Nesta seleção - para os alunos que iniciarão os estudos no segundo semestre de 2019 - foram ofertadas formas facilitadas de pagamento, como descontos, parcelamentos e financiamentos. A prova iniciou-se às 8h e teve duração de 4h30, para os cursos de Bacharelado e Licenciatura; e de 3h30 para os de Graduação Tecnológica.

A primeira etapa da prova teve 30 questões de múltipla escolha, incluindo as áreas de Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Códigos. A segunda parte foi a Redação. Para o técnico em Enfermagem Fernando Moura, o vestibular é a oportunidade para tentar ingressar no desejado curso de Medicina. Atualmente, ele trabalha na Secretaria Especial de Saúde Indígena no Ceará, acompanhando as ações nas comunidades. O candidato, que faz cursinho, afirmou que estuda entre 6h e 9h por dia. "Acho que o conteúdo da prova estava dentro do previsto e trouxe questões bem atuais. Eu a considerei muito positiva", avalia.

A candidata Maria Eduarda Almeida também prestou vestibular para Medicina. Ela terminou o ensino médio em 2018 e tenta vestibular pela primeria vez. "O conteúdo da prova estava muito bom. Fiquei um pouco receosa com a Redação. Mas a expectativa é boa", relata.

Ingresso

A presidente da Comissão Permanente do Processo Seletivo da Unifor, Janine Braga, explica que nesta primeira fase do processo seletivo, a Unifor oferta 30% das vagas para acesso com a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e os outros 70%, através da seleção convencional.

Janine explica que para o ingresso via Enem, as notas de corte são a partir de 500 pontos, para bacharelado, e de 450, para licenciatura e graduações tecnológicas. Abaixo dessas notas, o candidato é eliminado, informa ela.

São consideradas as notas do Enem das edições de 2016, 2017 e 2018. O candidato não pode ter zerado em nenhuma prova objetiva, nem na Redação.

"É feito um ranking nessa primeira fase, da melhor para a pior nota. Já na segunda fase, essa classificação é automática. Se o aluno tiver acima da nota de corte e houver vaga, ele é classificado", explica Janine Braga.

A Unifor adotou o parcelamento próprio da graduação para todos os cursos (com exceção de Medicina e Odontologia), sem acréscimo de juros. Dessa forma, explica Janine, durante a graduação, o aluno só paga 50% do valor da mensalidade. "É uma medida da própria Unifor para subsidiar os candidatos que assim desejam. Isso garante um bom suporte para que o estudante faça um curso de qualidade, no tempo correto, e depois possa continuar pagando o que falta", destaca.

Janine disse ainda que para conferir o resultado do Vestibular 2019.2, os candidatos dispõem de dois meios extremamente ágeis, que são o próprio site da Unifor e o aplicativo "Estude na Unifor". No aplicativo, o interessado pode se inscrever na Feira de Profissões, nos vestibulares e acompanhar o resultado do processo seletivo, pois será notificado em tempo real.