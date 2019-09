Transporte público é prejudicado na periferia de Fortaleza

Já são dois dias de serviço perdido. Para quem cuida de idosos em uma casa e faz faxina na outra, cada diária é significativa para pagar as contas. Mas sem transporte, nada feito. A ausência tem preocupado Maria das Dores (nome fictício para preservar a entrevistada), que mora no bairro Vila Velha há 40 dos 60 anos de idade, “e, antes deste ano, nunca se viu numa situação dessa de não ter ônibus pra ir trabalhar”.

Os veículos até circulam, mas só nas avenidas principais, como Mozart Pinheiro de Lucena e Independência. Para embarcar, então, é preciso andar alguns quilômetros – e driblar a insegurança. “Meu medo é conseguir ônibus aqui e ficar no meio do caminho, mandarem nós descer pra queimar tudo. Não sei qual situação é pior: se foi em janeiro, se é agora ou a que vem depois”, lamenta.

O motorista de aplicativo Felipe de Sousa, 27, confirma que “mais pra dentro do bairro, não passa nada”. “Tô aqui desde 8h e não vi ônibus nenhum. Quem precisa tem que ir para avenidas principais. Pra mim, tá bom e ruim. Bom porque ganho um dinheirinho a mais, ruim porque pego o cliente com medo. As corridas aumentaram muito, mas a tensão também”, declara, enquanto aguarda a saída de funcionários e pacientes da UPA do Vila Velha. Corridas certas, nesses últimos dias.

Irregular

No bairro Jardim Iracema, a situação é ainda mais grave: depois que o sol se põe, nem as avenidas estratégicas têm recebido os coletivos, como informa a estudante Amanda Andrade, 20. “Desde terça-feira piorou. À noite, não passou nenhum ônibus, e normalmente passa a cada 15 minutos. Não passa dentro do bairro, nem para nas paradas da Avenida (Teodomiro de Castro). O pessoal dá sinal e eles passam direto. Tá tipo expresso. Tô saindo mais cedo e chegando mais tarde. Hoje, cheguei na faculdade 8h30, era pra ter chegado 7h30”.

Durante o tempo em que esteve no bairro, na tarde de ontem, a equipe do Sistema Verdes Mares presenciou viaturas da Polícia Militar, inclusive do Comando Tático Motorizado (Cotam) e do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate).

A reportagem também confirmou a irregularidade no transporte em outros pontos da cidade: em comunidades como Canindezinho e Jardim Fluminense, a espera por ônibus chega a uma hora. E apenas nas grandes avenidas. Uma moradora do bairro Pedras, que preferiu não ser identificada, relatou que grupos de vizinhos se reúnem para sair de casa durante a madrugada e caminhar até um ponto onde os coletivos podem parar. “A gente sai às 3h30 e caminha junto uns 3km, ainda no escuro, até o 4º Anel Viário. Ônibus só passa lá”, lamenta. Moradores dos bairros Ancuri, Cidade 2000, Curió, Parque Dois Irmãos e Conjunto Palmeiras também descreveram o mesmo problema com transporte.

‘Inteligência’

De acordo com a coordenação de comunicação da Prefeitura de Fortaleza, a decisão de que os motoristas do transporte público coletivo não circulem “em locais mais críticos” é orientada “pelo serviço de inteligência das forças de segurança do Ceará”, que estuda as áreas mais sensíveis à onda de violência. Para resguardar a estratégia de reforço policial, os pontos incluídos nessa restrição não são informados.

Após seis dias de ataques na Capital e em municípios do interior, a frota do transporte coletivo de Fortaleza deve voltar a operar com 100% dos veículos, nesta quinta-feira (26). Em nota coletiva enviada à imprensa, Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Guarda Municipal, Empresa de Transporte Urbano (Etufor) e Sindiônibus informaram, ainda, que “mesmo operando com a capacidade total em todas as linhas, ainda serão necessários desvios de algumas rotas em regiões que apresentam riscos à vida de passageiros e trabalhadores do setor”.

Segundo os órgãos públicos, policiais militares e guardas municipais permanecerão embarcados nos coletivos.