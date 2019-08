Título de Cidadão de Caucaia é entregue a Igor Queiroz Barroso

O presidente do Instituto Myra Eliane, Igor Queiroz Barroso, recebeu ontem (13), na Câmara Municipal de Caucaia, o título de Cidadão Caucaiense, por serviços prestados na área da educação. Em julho deste ano, por iniciativa do homenageado, foi inaugurado no Município o Complexo Educacional Myra Eliane.

A solenidade foi dirigida pela presidente da Câmara, Natécia Campos. Ela agradeceu o projeto idealizado pelo gestor do Instituto, ressaltando que, em meio a tantas cidades, Caucaia foi a escolhida para receber o Complexo. "A minha iniciativa foi ir à inauguração do Complexo Educacional Infantil Olga & Parsifal Barroso, e ver o presente maravilhoso que a cidade recebeu".

"É um equipamento grandioso, com capacidade para 600 crianças do nosso Município, em uma área de carência. Eu agradeço e espero que não fique só aqui, mas que vá além, agraciando mais pessoas realmente carentes", acrescentou. A placa com o título honorífico foi entregue por Natécia, em mãos, a Igor Queiroz Barroso.

Situado no Parque Araturi, o Complexo Educacional abriga o Centro de Educação Infantil (CEI) Olga & Parsifal Barroso, cujas aulas tiveram início em março deste ano. Inclui ainda o Centro de Formação Yolanda e Edson Queiroz, o Centro Desportivo Igor Barroso e o Centro de Arte e Cultura Índio Kanindé, dispostos em uma área de 17 mil metros quadrados.

Ajuda

O presidente do Instituto descreveu o título de Cidadão do Município como uma grande honra. "É um momento ímpar na minha vida, ser chamado de cidadão de Caucaia. Eu trouxe esse complexo educacional para cá, fiz de coração, para abençoar o povo deste lugar, trazer educação e ajudar", comentou. "Se fui um canal através do qual Caucaia recebeu esse presente, eu me sinto privilegiado".

No CEI, é desenvolvido o ensino voltado para valores humanos, em um trabalho do Instituto Myra Eliane em parceria com o Instituto Sathya Sai de Educação do Brasil. O modelo procura transmitir o conteúdo da mesma forma que a educação formal, com ênfase nos princípios: amor, verdade, ação correta, paz interior e não-violência.

"Começa pelo treinamento das professoras, passa para as crianças e chega às famílias. Assim, toda a comunidade é abençoada pelos valores humanos. É o que eu desejo para todos", reforçou Igor Queiroz Barroso.

Os alunos matriculados no CEI são atendidos em tempo integral, em uma estrutura que inclui 26 salas, teatro grego, refeitório, quadra poliesportiva, vila, horta, pista de corrida, playground, campo de areia, areninha, área administrativa e banheiro.

Para o prefeito de Caucaia, Naumi Amorim, o Complexo é um dos maiores presentes já recebidos pela cidade. "Todos que moram aqui agradecem. Ele será lembrado não só agora, mas por muitos anos".