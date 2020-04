Sistema Verdes Mares reforça campanha de isolamento social

Em meio à pandemia da Covid-19 - a doença provocada pelo novo coronavírus -, o Sistema Verdes Mares encabeça mais uma campanha visando fortalecer o isolamento social e, desta forma, reduzir os índices da infecção no âmbito do Ceará. A partir deste domingo (19), começam a ser veiculadas peças publicitárias da iniciativa intitulada "#FiqueEmCasa".

A proposta surgiu da necessidade apontada por autoridades sanitárias de todo o mundo, inclusive a Organização Mundial da Saúde (OMS), de que o distanciamento social provoca o achatamento da curva de contágio. Com essas ações, os governos têm mais tempo para estruturar o sistema de saúde e reduzir os danos humanos que podem surgir com a pandemia.

"A gente viu que o Ceará tem uma das piores curvas da Covid-19 no País, e o que acontece é que as pessoas estão voltando a andar pelas ruas, e isso não é o ideal, pois a doença é muito séria e as perdas podem ser incalculáveis", argumenta a gerente de marketing do Sistema Verdes Mares, Adamir Macêdo.

A proposta da campanha #FiqueEmCasa é focada em um órgão: o coração. Pois é a partir dele que diversos cearenses vêm promovendo ações de solidariedade, cuja intenção é reduzir os danos sociais causados pela disseminação do novo coronavírus.

"A ideia é visibilizar que, durante a quarentena, nós aprendemos, mais do que nunca, a olhar ao lado, para o outro. Que não adianta cuidar só de si, enquanto o outro está doente. Quando tudo acabar, estaremos muito melhores como pessoas, ninguém vai ficar idêntico, igual, todo mundo vai sair muito melhor", acredita Adamir Macêdo.

Papel social

De acordo com superintendente do Sistema Verdes Mares, Ruy do Ceará, durante este período, a responsabilidade pela informação aumenta.

"O Sistema Verdes Mares, em qualquer momento, tem um papel social. Seja nas notícias do dia a dia em um cenário diferente deste, seja em um cenário assim como o de agora - que a gente ainda nunca tinha enfrentado - a nossa responsabilidade aumenta. Por isso que o Sistema Verdes Mares tem se envolvido tanto, com tantas campanhas e também tem feito um exercício diário no seu jornalismo para que a gente consiga de fato informar a população daquilo que é importante de verdade", explica.

Conforme o superintendente, a ação institucional tem este foco devido às indicações das autoridades de saúde do mundo todo, cuja indicação é o isolamento social. "A gente tem que ouvir os órgãos competentes. Se os responsáveis pela medicina, pela ciência, estão indicando isso, a gente deve propagar essa mensagem, enquanto veículo de comunicação", avalia.

Corrente do bem

A ideia é também apresentar boas ações, campanhas de solidariedade e convidar a reflexões sobre o futuro pós-pandemia. A campanha convida ao isolamento, mas também a cultivar a esperança. E interagir com o público que poderá enviar suas boas notícias para as redes sociais e telejornais do SVM.