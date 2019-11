Show do padre Fábio de Melo marca aniversário da FM 93

Mais uma oportunidade para se conectar com o sagrado se aproxima de católicos na Capital. O show "O Amor me elegeu", do padre Fábio de Melo, será realizado neste sábado (16), no Centro de Formação Olímpica do Nordeste (CFO), no bairro Castelão. Esta, que será a última apresentação da carreira musical do sacerdote em Fortaleza, também marca as comemorações de 43 anos da Rádio FM 93, do Sistema Verdes Mares.

O show é uma realização do Movimento Amare e contará com participação especial do sacerdote jesuíta e fundador do Movimento, padre Eugênio Pacelli. O evento, que tem caráter evangelizador e filantrópico, reverterá parte da arrecadação em benefício das famílias das vítimas do Edifício Andrea, que desabou no dia 15 de outubro deste ano, no bairro Dionísio Torres.

A expectativa, de acordo com o padre Eugênio, é que seja um "belíssimo show". "Esse Amor (que intitula a apresentação) é Deus, esse mesmo Deus que nos elege e também nos faz portadores da Sua solidariedade. É um momento muito importante de a gente mostrar o nosso coração solidário a todas as famílias da tragédia (do Edifício Andrea). Parte da renda vai ser destinada a elas para que reconstruam suas vidas, sua esperança e, de certa forma, sua alegria", comenta o sacerdote.

A abertura do show ficará a cargo de Ticiana de Paula, consagrada na Comunidade Um Novo Caminho, e do cantor Philipe Dantas, que farão momentos de oração e adoração. O show "O Amor me elegeu" contará, ainda, com a participação da evangelizadora Suely Façanha, missionária consagrada na Comunidade Católica Shalom.

"Vamos estar não apenas rezando como agindo e nos colocando a serviço, sendo um pouco o coração de Deus, abraço de Deus, pernas e braços de Deus nesse momento tão importante. Vamos rezar por aqueles que partiram e nos solidarizar com aqueles que ficaram. Uma das grandes características do povo cearense é o dom da solidariedade, o dom da oração. Nós não só rezamos, mas também arregaçamos as mangas para ajudar e sermos instrumentos de Deus para quem precisa", destaca o padre Eugênio Pacelli.

A renda arrecadada com o evento será utilizada em prol das obras realizadas pelo Movimento Amare, que promove ações sociais em instituições carentes de Fortaleza e Região Metropolitana.

O show é dedicado a famílias, comunidades católicas e demais pessoas que, de qualquer maneira, sejam tocadas pelas mensagens e apelos das canções e pregações do padre Fábio de Melo.