Sem atividades presenciais, ONG firma parceria para ajudar famílias

Várias comunidades e famílias atendidas por projetos sociais se viram sem assistência ao se depararem com as más condições impostas pela pandemia do novo coronavírus. Diante do cenário de crise, apesar de não haver atividades presenciais, a ONG Frente Beneficente Para Crianças (FBPC), com sede no bairro Alto da Balança, em Fortaleza, por meio da Frente Solidária, firmou parceria com uma rede de supermercado para continuar atendendo famílias de projetos sociais em Fortaleza e na Região Metropolitana (RMF).

Os projetos beneficiados, "Praça Esporte Saudável" e "Escolação Esportiva", realizados pela FBPC com apoio da Enel, via Lei de Incentivo ao Esporte, nos bairros Aerolândia e Pirambu, em Fortaleza, além de Maracanaú, na RMF, oferecem modalidades esportivas gratuitas às crianças e aos jovens e adultos.

De acordo com a integrante dos projetos, Camila Flor de Liz, os programas atendem, juntos, cerca de 500 famílias que, com a crise sanitária, estão passando por dificuldades. "Continuamos o trabalho online, mas identificamos algumas demandas que poderíamos atender. Com a situação, profissionais dos dois projetos lançaram o Frente Solidária, programa para sensibilizar pessoas a apoiarem essas famílias", explica.

Conforme Camila, cerca de 75 cestas já foram doadas por meio do site do supermercado (www.Supermerclick.Com.Br) desde o início da campanha, há duas semanas. "A cesta custa R$ 45 e inclui itens de alimentação e higiene básicos. Com a doação online, nós temos todos o acesso ao saldo de donativos da campanha pelo site mesmo. Já vamos receber essa primeira leva de doações amanhã (13) e vamos listar para onde elas vão neste primeiro momento. Os repasses para as famílias devem iniciar na próxima semana".

Durante o mês de abril, outras 500 cestas foram doadas às comunidades do Alto da Balança, Aerolândia e São João do Tauape, pela campanha "Nem vírus, nem fome", realizada pela ONG ChildFund Brasil, com parceria da FBPC. "Como não conseguimos atender todas as famílias, nós estamos dando continuidade às doações junto com a Frente Solidária", esclarece Camila.

Ajuda

A cuidadora de idosos Maria Edineusa de Lima Santos, de 47 anos, já estava desempregada quando a pandemia afetou o Brasil. Maria mora na comunidade Lagamar, no São João do Tauape, junto com a filha Laís, de sete anos, que participa do grupo de balé e caratê, em um dos projetos da FBPC.

"Eu fazia muitos bicos que me ajudavam bastante no fim do mês. Agora, ninguém pode acompanhar esses idosos no hospital, então está bem difícil. Estou tendo ajuda apenas dos meus familiares, que também moram aqui na comunidade", pontua.

Maria conta ainda que a situação ainda piorou devido ao quadro de suspeita de Covid-19 da mãe. "Trouxe minha mãe para ficar isolada aqui em casa e não contaminar meu pai, também idoso. Já é mais alguém que eu tenho que pensar em alimentar".

A cuidadora deve receber o kit da iniciativa da frente Beneficente com alimentos e produtos de higiene na próxima semana. "Fiquei muito feliz com essa notícia. Já recebi de outros lugares, mas não dá pro mês todo. Às vezes, também é preciso compartilhar com a comunidade", relata.

Para entrar em contato com a Frente Beneficente, basta ligar no (85) 3227.8493.