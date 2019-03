Segunda edição do "Praia Linda, Praia Limpa" acontece sábado

O projeto "Praia Linda, Praia Limpa", da Fundação Edson Queiroz e da Unifor, terá sua segunda edição no sábado, 16 de março. A ação acontece na orla de Fortaleza e vai contar com a participação de alunos, professores, funcionários e comunidade em geral. As praias que receberão a ação são: Praia de Iracema (CCG), Praia do Futuro (CCJ), Praia de Sabiaguaba (CCT), e Foz do Rio Cocó (CCS).

O professor Oyrton Monteiro Júnior, coordenador do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da Unifor e um dos organizadores do "Praia Linda, Praia Limpa", explica os objetivos da ação: "Buscamos reduzir os resíduos sólidos evitando que o mar e a faixa de areia seja contaminados afetando a vida marinha ao mesmo tempo em que levamos informação e conscientizamos a população".

Para ele, a participação da comunidade acadêmica e pessoas interessadas é fundamental: "Com ações desse tipo conscientizamos a população. Eles são sensibilizados para um problema que existe e é grave. Muitas vezes poluímos a orla e não temos percepção de que alguém que está ali não deveria estar e foi colocado indevidamente pela ação do homem", enfatiza.

A ação tem público-alvo, preferencialmente, os alunos novatos dos quatro Centro de Ciências da Unifor: da Comunicação e Gestão (CCG), Jurídicas (CCJ), da Saúde (CCS) e Tecnológicas (CCT). Os voluntários inscritos participaram de um treinamento, que aconteceu no dia 13 de março. O treinamento serve para que cada voluntário entenda sobre o modo correto de limpar a orla da praia e os materiais que poderão ser recolhidos para reciclagem. A ação conta com o apoio da Indaiá, Vip Saúde e Pharmavie.

Edição 2018

A primeira edição do "Praia Linda, Praia Limpa" aconteceu em 11 de agosto de 2018, em comemoração ao Dia do Estudante, sob orientação de professores do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária juntamente com técnicos da Prefeitura de Fortaleza.

Foram recolhidos 351,50 quilos de resíduos das praias da Barra do Ceará, Iracema, Futuro e Caça e Pesca. Durante a ação foram repassadas informações para a população sobre o descarte correto de materiais reaproveitáveis e sobre a importância da educação ambiental.

As entidades beneficiadas foram a Sociedade Comunitária de Reciclagem de Lixo do Pirambu e a Associação dos Catadores do Jangurussu.