Secretário projeta resultado do lockdown na próxima semana

As medidas restritivas foram intensificadas, mas a Covid-19 se alastra por Fortaleza: nessa sexta-feira (15), a cidade alcançou 1.137 óbitos e 14.690 casos confirmados. Tudo no dia em que completou uma semana de 'lockdown', regime mais severo de isolamento social. O Ceará, por sua vez, atingiu o recorde de mortes em 24 horas: 153, alcançando 1.566. Segundo dados da plataforma IntegraSUS, atualizada às 18h15, os infectados são 23.059.

Com barreiras sanitárias nos bairros e limites do município, estabelecimentos não essenciais sem autorização para funcionamento e orientações aos residentes, a Capital teve média de 55 mortes registradas por dia no período - de 7 a 15 de maio, sempre tendo como referência às 17 horas, marco de divulgação do boletim epidemiológico da Secretaria da Saúde (Sesa). Ao todo, foram 441 óbitos. Índice que a torna epicentro no contexto estadual, que soma 82 mortes diárias no mesmo intervalo. A evolução não cessa, assim como a curva epidemiológica. Mas antes mesmo do endurecimento dos decretos, a Covid-19 já se fazia presente no cotidiano cearense.

"Quando se promove o isolamento, os resultados chegam depois, na outra semana, se houve achatamento (da curva epidemiológica). Quando se olha o número de novos casos e óbitos, a minha percepção é de uma oscilação, as projeções são de que até o fim de maio a gente tenha um fator consolidado", explicou Dr. Cabeto, secretário de Saúde do Ceará.

A perspectiva é distante do imediatismo, assim como a doença, cujo tempo de incubação pode durar até 14 dias. Os prazos acompanham do tempo de ocupação de um leito - média de uma semana - aos casos em investigação: 37.002. Mas a letalidade de 6,6% ainda é alta, distante do panorama da Alemanha, por exemplo, tida como modelo pelo seu 0,56%.

Muito porque exige um trabalho coletivo e de conscientização. "Dados mostram que estamos melhorando na Capital, mas estamos longe do nível de isolamento que buscamos no Ceará, que é de 70%. Hoje (ontem), atingimos 50,15% de isolamento social em todo o Estado pelo InLoco", afirmou o governador Camilo Santana (PT).

Restrição no Interior

Para um cenário mais alarmante da Covid-19 no Ceará, a Sesa projeta 250 mortes por dia. As medidas restritivas do decreto estadual foram estendidas até a próxima quarta-feira (20) - o primeiro é datado de 20 de março.

"É muito importante a adesão (do lockdown), vejo muita gente duvidar das escolhas, mas é absolutamente responsável fazer uma recomendação e ter um engajamento de todas as lideranças sociais para que a gente possa, no momento certo, analisar os impactos e estratégias. Espero que não chegue naqueles números tão maléficos, mas nos preocupa quando temos uma duplicação do número de óbitos no intervalo de uma semana", analisou o Dr. Cabeto.

Com a crescente de infectados no interior e Região Metropolitana de Fortaleza, o Governo do Estado avalia a necessidade de regras mais rígidas em outros municípios.

Na sequência da Capital, as cidades com mais registros de contaminação pelo novo coronavírus são Caucaia (820), Sobral (529) e Maracanaú (493).