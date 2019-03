Rodoviárias têm movimentação tranquila nesta terça-feira (5), mas fluxo de passageiros deve aumentar

Os terminais rodoviários de Antônio Bezerra e o Engenheiro João Tomé, no bairro de Fátima, tiveram movimentação tranquila na manhã desta terça-feira (5), último dia de Carnaval. Contudo, o fluxo de passageiros deve aumentar até o fim do dia, já que são esperadas 270 partidas normais e mais 30 ônibus extras, um crescimento de 11% em relação à folia do ano passado.

Conforme a Socicam, administradora dos terminais, 1.200 usuários a mais devem circular pelas rodoviárias, já que a média normal para este dia é de 6 mil pessoas. Os passageiros que chegam a Fortaleza ou estão partindo para o interior, têm ou tiveram como principais destinos os municípios de Sobral, Itapipoca, Aracati, Paracuru, Camocim, São Benedito, Beberibe e Jericoacoara.

O agente de saúde Carlos César optou por antecipar a volta de Sobral, na Região Norte do Ceará, para evitar complicações nas estradas “E para mim, é mais conveniente porque tenho minhas responsabilidades como agente, e minha mãe já é uma senhora de 72 anos, doente e debilitada”, explica.

Orientações

Para quem ainda não embarcou, seguir algumas dicas é importante para fugir de transtornos no momento da viagem, tais como: