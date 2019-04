RG: veja como tirar segunda via do documento em Fortaleza

A documentação é uma forma que o cidadão tem de se afirmar como integrante de um meio. Todos, sem exceção, devem ter os registros pessoais, uma vez que estes fazem parte do dia a dia de qualquer pessoa, seja para entrar em um novo trabalho, fazer matrícula em instituições, bem como a inscrição em concursos públicos ou compra de bens, sejam eles quais forem. Confira alguns dos questionamentos mais recorrentes sobre documentação e as respostas deles.

Como tirar 2ª via da identidade em Fortaleza?

Para precisa de uma nova via do documento, é necessário solicitar uma segunda via. É cobrada uma taxa de R$ 47,33, mas a gratuidade é garantida de em algumas situações, inclusive em caso de roubo. O pedido pode ser feito na Casa do Cidadão ou Vapt-Vupt, inclusive com atendimento agendado.

Confira todos os endereços e documentos necessários para tirar a 2ª da identidade na capital cearense.

Onde tirar carteira de identidade em Fortaleza?

O cidadão pode solicitar o Registro Geral (RG) na capital cearense nas unidades do Vapt-Vupt e na Casa do Cidadão, que funcionam em horário comercial, de segunda a sexta-feira. A primeira via do documento é gratuita.

Confira todos os endereços, documentos necessários e informações sobre a retirada da primeira via do documento de identidade.

Perdi meu RG. O que fazer?

