'Respeito' é a atitude mais citada no Manifesto Amigo do Trânsito

Elaborado a partir de respostas enviadas por leitores do Diário do Nordeste ao longo do mês de maio, o Manifesto Amigo do Trânsito teve a colaboração de 177 pessoas através da pergunta: que comportamento você considera essencial para ser um amigo do trânsito?

Dentre as principais opiniões, destaca-se o respeito às normas de trânsito, bem como o conhecimento dessas leis. O respeito aos pedestres e a outros condutores é outra recomendação constante.

Pedestres e ciclistas também responderam, mas a maior parte das opiniões foi enviada por motociclistas e motoristas. Colaboradores incluíram, ainda, depoimentos sobre suas experiências nas vias, tanto nas calçadas quanto por trás do volante.

"Vamos usar o pisca-alerta, seja na mudança de faixa ou na conversão, e um pouco de cortesia não faz mal a ninguém. Se a via está congestionada e há alguém querendo acessá-la, deixe a pessoa acessar. O trânsito não irá fluir mais rápido se você não o fizer", declara o motorista Roberto Almeida.

Para Paula Julianna Chaves, como condutora, é importante ressaltar "o entendimento do trânsito como fator social, e não privado. O anonimato do veículo não pode facilitar a individualização na utilização de um espaço que é público, e deve ser utilizado como tal".

Este fator é reforçado pelo professor de Psicologia Comportamental da Universidade Federal do Ceará (UFC), João Ilo Barbosa. Segundo ele, o estresse, que contribui para as más condutas no trânsito, envolve uma série de aspectos, como a irritação e a falta de paciência. "Primeiro, você está numa situação de proteção, 'vestido' com um carro, e isso gera uma sensação de autonomia que faz com que a pessoa se torne mais agressiva que o normal. Se estivesse a pé, talvez tivesse o medo de gerar confronto. No carro, tem-se a sensação de que isso não vai acontecer", explica.

Para evitar transtornos no trânsito, Barbosa recomenda medidas educacionais, através de campanhas maciças que mostrem que motoristas, pedestres, motociclistas e ciclistas fazem parte de um coletivo, que requer harmonia.

O estresse acumulado longe das vias também reflete no comportamento em meio ao trânsito. "É bom procurar o lazer, que te relaxa por quebrar a rotina estressante". Para isso, ele recomenda buscar atividades diferentes, tais como artes ou esportes. "Também vale ressaltar a questão da fiscalização. Sem isso, as pessoas procuram o 'menor esforço', desrespeitando a lei".

Blitz educativa

Para encerrar as atividades da campanha Amigos do Trânsito, o Sistema Verdes Mares (SVM), em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-CE) e Autarquia Municipal de Trânsito (AMC), realizou uma blitz educativa na manhã da última sexta-feira (31). O trecho escolhido foi o cruzamento entre as avenidas Godofredo Maciel e Perimetral, conhecido como Balão do Mondubim. Agentes da AMC e Detran-CE estiveram no local dando orientações sobre boas práticas no trânsito, entregando informativos e adesivos para veículos.

O momento marcou o encerramento do Maio Amarelo, com a proposta de pautar segurança viária, mobilidade e educação no trânsito. Em meio à rotina atribulada, pedestres, motoristas, ciclistas e motociclistas tiveram uma verdadeira aula de educação no trânsito. De acordo com Lorena Moreira, diretora de planejamento do Detran-CE, o momento foi de reflexão.

"É uma abordagem, uma conversa de gentileza e valorização da vida. Durante todo o mês realizamos ações e hoje finalizamos a campanha com o objetivo de conscientizar", pontuou. A diretora avalia que a blitz teve uma recepção positiva para quem passava pela via. Netanias Firmino, 53, trocou o carro pela bicicleta e pondera que seus trajetos ficaram mais "tranquilos". "O que importa é ter a consciência de que todo mundo tem de fazer sua parte no trânsito".

O futuro do trânsito em Fortaleza tem boas expectativas. É o que pensa Nertan Rocha, gerente de Educação para o trânsito da AMC. "Todos os órgãos estão focados na segurança viária. Nosso objetivo é ter um trânsito mais harmonioso e calmo pois só assim teremos educação. É sempre bom ter espaço para falar deste tópico. O trânsito tem três pilares: educação, fiscalização e engenharia. Unindo-os, conseguiremos o melhor para um futuro de bons condutores na Cidade", pondera.

Outra entidade focada no tema é o Observatório Nacional de Segurança Viária. De acordo com Carlos Rummenigge, certificado como observador pelo Ceará, divulgar amplamente a ideia é ter uma política efetiva de boas práticas no trânsito. "Estamos inseridos nessa parte de conscientização, de legislação, de sugestão e também estudos para melhorar a área e também na parte de ações práticas, como a blitz educativa", afirma.

Segurança

O motociclista Elias Santiago, 22, parabenizou a iniciativa e compartilhou que seus dias no trânsito da Capital estão mais tranquilos após a implantação da área de espera para motos. Com estas faixas, motociclistas têm prioridade na partida. "Me sinto mais seguro. Como nós ficamos na frente é menos perigoso. Quando a gente ficava atrás corria sempre algum risco de ter colisão", diz o estudante.