Reforma da Igreja de Fátima é orçada em R$ 280 mil

Fundada há mais de meio século, a Paróquia e Santuário de Nossa Senhora de Fátima, situada no bairro homônimo, é local de fé e devoção para fiéis que moram lá perto, em outros pontos da Capital ou do Estado, além de ser um dos templos religiosos que servem como atração turística, pela arquitetura ou pela história do prédio.

Criado no intuito de relembrar a visita da imagem peregrina de Fátima, que veio a Fortaleza em 1952, o santuário foi inaugurado três anos depois, após um decreto que autorizava sua construção ter entrado em vigor. Após 63 anos de fundação, o ambiente está sendo reformado. Os custos somam R$ 280 mil, referentes às obras que estão sendo realizadas na fachada e também na cruz, restaurada pela primeira vez desde o início das atividades da instituição.

Para o pároco Ivan de Souza, o que motivou a obra foi a condição em que a cruz encontrava. O símbolo, para os católicos, representa o princípio da salvação dos homens na Terra. O valor, afirma o pároco, é alto porque os materiais retirados da cruz devem ser substituídos por outros semelhantes. Isto porque não se quer retirar a originalidade da estrutura, erguida no século passado. "Precisa-se fazer toda uma reforma para que dure, quem sabe, mais 50, 60 ou até 100 anos", brinca o padre.

Dízimo, ofertas dos fiéis, além de rifas foram algumas formas encontradas para que os primeiros custos da modificação fossem quitados. Até o momento, o total arrecadado foi de R$ 140 mil. Mas a organização pede que a sociedade contribua para que os reparos sejam finalizados.

"Os materiais são específicos e vêm da região Sul do País. Temos que conservar toda a história dessa igreja. Já arrecadamos R$ 140 mil, mas precisamos muito chegar ao valor total. Fazemos questão de conscientizar a comunidade para não ficarmos pedindo. Orientamos os fiéis para que eles vejam a realidade", explica o pároco, completando que a próxima meta é fazer uma pintura e trocar os bancos do templo.

Ele acredita que a obra deve ficar pronta até a última semana do próximo mês de abril, o que, segundo o pároco, não atrapalhará as festas de maio que são celebradas na igreja. O período é bastante significativo para os católicos, pois foi quando a santa apareceu pela primeira vez em Portugal, no ano de 1917.

Devoção

Frequentadora da Igreja de Fátima há três anos, a professora de História, Irma Cabral, 71, garante que o tempo fez com que ela desenvolvesse uma relação de amizade com as pessoas que visitam e com as que trabalham no local. Ela considera necessária a reforma que está acontecendo devido ao valor histórico que a edificação tem.

"Estava precisando. As intempéries - chuva e sol - acabam danificando a estrutura. É uma melhoria para a comunidade, pois é um patrimônio para a sociedade, uma riqueza. Fortaleza, infelizmente, não gosta de preservar seus prédios históricos", lamenta.

A servidora pública Silvia Costa, 52, diz que a relação com o santuário tem um caráter intimista. Para ela, o templo é lugar para choro, por uma súplica, ou agradecimento à Nossa Senhora por uma graça atendida. "Aqui tem uma simbologia muito grande para mim. Acho belíssimo, pois tem uma espiritualidade intensa", explica, completando que a igreja deve ser preservada, uma vez que é um lugar de conexão com Deus.