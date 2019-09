Realização de censo sobre população de rua segue indefinida

Desemprego, problemas de saúde física e mental, quebra de vínculos familiares, violência doméstica, uso abusivo de álcool e drogas ilícitas? A lista de motivos que levam homens e mulheres a viverem nas ruas de Fortaleza é tão diversa quanto eles, que se multiplicam diariamente, tornando o único censo sobre população de rua da Capital, realizado em 2014, ainda mais defasado.

Uma nova contagem oficial foi recomendada à Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF) pelo Ministério Público do Ceará (MPCE), na última quinta-feira (29). Mas, a PMF alega que já propôs a realização do estudo e o Conselho Municipal de Assistência Social entendeu ser "gasto desnecessário", já que haverá censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2020. A orientação do MP retoma o impasse quanto à realização da pesquisa.

Em maio deste ano, o titular da Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, Elpídio Nogueira, confirmou o cancelamento do censo, prometido desde 2017. Segundo ele, a decisão, da qual "discorda", foi tomada pelo Conselho Municipal.

Relevância

De acordo com o secretário, a metodologia nacional não é útil para Fortaleza. "O censo é um desejo nosso. Separamos até o recurso para fazer mas não foi aprovado pelo Conselho, sob a alegação que vai ter um censo e seria desnecessário. A pesquisa específica da população de rua tem métodos próprios e isso tem que ser levado em consideração". Conforme o secretário, a Prefeitura já solicitou ao Conselho que trate do assunto na próxima reunião neste mês.

O custo do estudo é estimado em R$ 650 mil. Valor equivalente foi pago em 2014. O último censo apontou que 1.718 homens e mulheres viviam nas ruas da Capital. Hoje a Prefeitura estima que, pelo menos, 730 pessoas estejam somente nas praças. A Praça do Ferreira abriga a maior quantidade, com 246 pessoas. A reportagem tentou contato com o presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, mas até o fechamento desta edição não obteve resposta.