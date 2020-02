'Queremos Deus' estima reunir 15 mil pessoas, neste sábado (8)

Um público fiel. É o que a Renovação Carismática Católica (RCC) recebe, há mais de 30 anos, durante o tradicional encontro "Queremos Deus", em Fortaleza. O evento, primeiro no Estado voltado exclusivamente para a comunidade católica, comemora a 31ª edição, neste sábado (8), no Estádio Presidente Vargas (PV), no bairro Benfica, a partir das 14h. A expectativa é que 15 mil pessoas estejam presentes para recepcionar as atrações, que variam entre espetáculos musicais e celebrações religiosas.

Para que o público aproveite mais o momento, esta edição pretende se estender até mais tarde. Por isso, pela primeira vez, o "Queremos Deus" não acontecerá em um domingo, dia da semana que tradicionalmente recebeu o evento.

"É uma experiência que estamos fazendo", explica Paulo Mindêllo, coordenador de comunicação do evento. "Como o dia seguinte ainda é fim de semana, podemos terminar um pouco mais tarde e estender a programação. A ideia é que deixemos o Espírito Santo nos conduzir para a graça", destaca Paulo. "Nós precisamos desta bênção de Deus".

Os portões devem ser abertos às 12h para acolher o público. Lá dentro, a partir das 15h30, terá início o Terço da Misericórdia. Às 16h20, o líder católico Ronaldo José, da Comunidade Remidos do Senhor, conduzirá um momento de pregação.

Além dos momentos de comunhão, a programação conta, também, com atrações musicais. Devem subir ao palco, às 17h, o musical Canto das Írias, espetáculo promovido pelo grupo católico Comunidade Shalom. A música continua às 18h, com o artista Naldo José. O cantor interpreta uma versão religiosa do gênero forró. A programação encerra-se com a celebração da Santa Missa, presidida pelo Padre Antônio Furtado.

Apesar da proximidade do "Queremos Deus" com o Pré-Carnaval do bairro Benfica, um dos mais movimentados da Capital, essa edição deve acontecer com tranquilidade. É o que informa o major Marinho, representante da segurança pública do Ceará. "Ambos os eventos estarão bem policiados. Temos um planejamento melhorado para este ano, com um efetivo de 57 policiais militares, atuando internamente, externamente e com veículos motorizados" explica. A Polícia Militar do Ceará (PMCE), junto a empresas privadas de vigilância, compõem o efetivo de segurança do evento.

Trânsito

Quem deseja ir de carro particular para a vigília, deve se preparar para trafegar pelos desvios. A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) fará o bloqueio de vias nos arredores do local. As ruas Paulino Nogueira, Costa e Sousa e Marechal Deodoro terão estacionamento bloqueado para carros a partir das 7h, no sábado (8). A partir das 7h ainda será bloqueado o estacionamento de carros. Em seguida, às 12h, as vias serão fechadas para entrada de veículos.

Apenas moradores das redondezas poderão acessar as vias durante o período de bloqueios. Ao todo, 30 agentes de trânsito da AMC devem atuar no entorno do Estádio. A AMC permanecerá no local até a dispersão do público.

A organização recomenda que as pessoas utilizem o transporte público, táxis ou veículos por aplicativos para chegar ao Estádio. Para facilitar o acesso, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) reforçará a frota para o ginásio com o acréscimo de 20 ônibus.