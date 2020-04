Quatro toneladas de EPIs chegam nesta quarta-feira para unidades da Capital

Os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) são itens essenciais para profissionais de saúde não serem infectados pelo novo coronavírus, além de evitar impactos na capacidade de atendimento do serviço público. Com objetivo de ofertar mais segurança a quem trabalha nas unidades hospitalares de Fortaleza, quatro toneladas desses materiais chegam hoje à Capital. A informação foi anunciada ontem (28) pelo prefeito Roberto Cláudio, em transmissão ao vivo pelas redes sociais. Os lotes, vindos da China, já chegaram ao Brasil.

De acordo com o prefeito, o carregamento será direcionado aos profissionais de saúde que atuam em urgência e emergência, principalmente os que atendem casos confirmados ou suspeitos da doença causada pelo novo coronavírus. "Queremos garantir o ciclo de segurança contra a infecção hospitalar dentro das unidades exclusivas de Covid em Fortaleza", declarou.

Os EPIs chegam em um cenário no qual Fortaleza é um dos epicentros da doença no País. De acordo com a plataforma digital IntegraSUS, da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), atualizada ontem às 17h25, dos 6.985 casos confirmados, 5.481 são da Capital ou 78,4% do total. Com relação aos óbitos, dos 417 já registrados no Estado, 329 ocorreram com pacientes que contraíram a doença em Fortaleza.

Há apenas uma semana, no dia 21 de abril, o Ceará havia registrado 221 mortes. Ou seja, em sete dias, as fatalidades provocadas pela infecção viral praticamente dobraram, encontrando o seu pico - até o momento - no dia 26 deste mês, quando foram contabilizadas as mortes de 50 pessoas em apenas 24 horas. O IntegraSUS ainda contabiliza 124 mortes suspeitas que aguardam exames de confirmação para a Covid-19.

Na transmissão online, o prefeito Roberto Cláudio afirmou ainda que a partir de quinta-feira (30) seis postos de saúde de referência começam a atender pessoas com sintomas similares aos da Covid-19. O objetivo é desafogar as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), que vinham sendo as principais portas de entrada para o sistema de internação municipal.

Para tanto, foi escolhido um posto de saúde em cada regional, são eles: Maria Aparecida Lima de Almeida (SER 1); Frei Tito (SER 2); Anastácio Magalhães (SER 3); Dom Aloísio Lorscheider (SER 4); Maciel Brito (SER 5), e Edmar Fujita (SER 6).

Ainda durante a live, o prefeito Roberto Cláudio, junto a autoridades da saúde municipal, afirmou que segue participando de reuniões com líderes comunitários em bairros e áreas com infecção acelerada. O objetivo é propagar as principais medidas de prevenção. Entre elas, o cumprimento do isolamento social e a orientação de que pessoas acima de 60 anos procurem unidades de saúde se tiverem sintomas suspeitos de Covid-19.

Investimentos

Conforme o Portal da Transparência do Município, até terça-feira (27), já foram aplicados R$ 93.972.212,00. A previsão de gastos era de R$ 95.124.196,68, considerando o valor que seria empenhando pela Prefeitura, mas alguns contratos tiveram de ser rearranjados e constam, na nova plataforma, como tendo o empenho anulado. O volume total não aplicado por esse motivo é de R$ 3.925.382,02. Os investimentos com aparelhos, equipamentos e utensílios médicos correspondem a R$ 21,7 milhões do valor total. Já o material de proteção e segurança, material hospitalar uniformes, tecidos e aviamentos somam R$11,8 milhões. Já os itens farmacêuticos contabilizam R$11,7 milhões.

Estado

Quem também anunciou novidades foi o governador Camilo Santana. Na transmissão de ontem (28), o chefe do Executivo estadual informou que nesta quarta-feira começa a entrega dos cartões de vale-alimentação para 423 mil alunos da rede estadual de ensino. Com valor de R$ 80, o benefício é uma das medidas sociais adotadas pelo Governo do Ceará nesse período de pandemia de coronavírus.

"Os alunos não precisam ir todos aos seus respectivos colégios. Em período de pandemia, a entrega respeitará as normas de segurança sanitária evitando aglomerações", ressaltou o governador. Camilo Santana também revelou que fez uma nova compra de 50 respiradores em parceria com a Prefeitura de Fortaleza, além de aguardar o recebimento de outros 50 aparelhos, já empenhados e retidos em São Paulo pelo Ministério da Saúde.